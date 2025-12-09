И медицинските сестри започват утре протести

Една от организациите на медицинските сестри - асоциацията на професионалистите по здравни грижи, обяви от утре начало на протести. Причината са неизпълнените обещания за увеличение на минималните възнаграждения на всички в сектора. От сряда протестиращите ще носят лентички с надпис "Аз протестирам!" на работното си място. Освен това съсловната организация призовава специалистите, които не са дежурни, да изразят своето недоволство пред лечебните заведения между 11 и 12 ч. Към тези протести се присъединява и Националното сдружение на амбулаториите за здравни грижи.

В предишния проект на бюджет на НЗОК бяха записани минимални стартови заплати на специалистите по здравни грижи от 1550 евро. Тези минимални нива обаче отпаднаха от ревизирания бюджет. Не е ясно къде са и 260-те млн. евро, които първоначално с апломб бяха обявени като предназначени за постигане на нови минимални нива на заплащане за медицински сестри и специализанти, а след това потънаха в общия бюджет за болници. Сега те са извадени от НЗОК, а по линия на МЗ е ясно само че има 30 млн. евро за стимули на специализанти, което не включва медицинските сестри.

В новите проекти на бюджет на държавата и НЗОК за 2026 г. не са заложени средства за постигане на минимални стартови заплати за специалистите по здравни грижи от 1550 евро. Предвижда се единствено ръст на доходите с 10% на заетите в бюджетната сфера - в случая работещите в детските ясли, РЗИ, психиатричните болници, спешните центрове и тези по трансфузионна хематология, посочват от асоциацията. Това е доста далече от обещанията на управляващата коалиция, които бяха дадени при стартирането на бюджетната процедура и при отхвърлянето на трите законопроекта за промени в ЗЛЗ на ГЕРБ, ПП-ДБ и "Възраждане", с които се предлагаха минимални възнаграждения за специалистите по здравни грижи в размер от 125 до 140 процента от средната заплата за страната, посочват оттам.

За поредна година управляващите не отговориха и на очакванията на БАПЗГ за обществено финансиране на амбулаторните здравни грижи за деца и възрастни пациенти с тежки хронични заболявания. Опция за това няма нито в бюджета на НЗОК, нито в този на държавата. Така и през 2026 г. хората след инсулт, инфаркт, с нужда от палиативни грижи ще трябва да плащат сами за здравните грижи по домовете си или да останат без нужната им помощ и рехабилитация, посочват от гилдията. Няма да има възможност и за безплатни посещения от акушерка при семействата с новородени, тъй като настоящият механизъм за сключване на договор с НЗОК чрез общопрактикуващите лекари не работи.

Очаквайте подробности от разглеждането на здравния бюджет в парламентарните комисии днес.