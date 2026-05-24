Четири области остават под наблюдение след потопа

Положението след потопа в Централна Северна България се нормализира, увериха МВР и местната власт. Няма жертви и пострадали хора, но има наводнени приземни етажи и мазета, отнесени коли, пострадала инфраструктура. Щетите тепърва ще се описват и уточняват.

В последните 24 часа са били подадени 153 сигнала за критични ситуации в областите Габрово, Велико Търново и Ловеч, на които полицаите са се отзовали, към момента няма бедстващи хора, съобщи главен комисар Александър Джартов. Той посочи, че засегналите населени места остават под наблюдение, следи се ситуацията и в Русенска област, тъй като придошлите реки се вливат в Дунав.

Край Севлиево преля язовир "Александър Стамболийски" и се наложи частична евакуация.

Придошлата река Видима връхлетя и скъса довеждащия водопровод, водите са отнесли 87 метра тръби. Град Севлиево и селата Кормянско, Петко Славейков, Ряховците, Сенник и Хирево останаха без вода.

В Априлци стихията отнесе мостове, а тържествата за 150-годишнината от Априлското въстание бяха отменени. Два пъти във Велико Търново беше задействана системата BG-Alert. В Габрово също бе обявено бедствено положение, а високите води заляха дворове и къщи.

В община Дряново водната стихия нанесе сериозни материални щети в града, като засегна и емблематичния мост на Колю Фичето. Рухнало в потопа дърво е счупило каменният му парапет.

Празничната програма по повод 24 май във Велико Търново беше отменена заради проливните дъждове в областта. В Горна Оряховица и Лясковец също няма да има шествия за Деня на буквите.

Причината за потопа е, че само за около час се е излял толкова дъжд, колкото е месечната норма, при това на голяма площ, обясни по бТВ климатологът Симеон Матев.

Метеоролозите предупредиха, че в неделя времето ще остане нестабилно и следобед се очакват нови валежи, гръмотевични бури и локални градушки.