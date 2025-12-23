България ще получи критичното трето плащане по ПВУ от 1.46 млрд. евро

Европейската комисия прие окончателно решение за трето плащане към България по Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на 1.465 млрд. евро. Превеждането на сумата е ключово за изпълрнението на държавния бюджет за 2025-та година на касова основа и побиране в рамките на обявения дефицит по консолидираната фискална програма до 3%.

Това става ясно от официален отговор на Европейската комисия до агенция "Фокус". Още вчера се разбра, че ЕК е потвърдила, че задържа част от плащането заради неизпълнени ангажименти - 152.896 млн. евро, но днес от комисията са уточнили, че останалата част от плащането е одобрена.

"След получено становище от Икономическия и финансов комитет към Съвета и след получен отговор от българските власти относно предварителната оценка, можем да потвърдим, че Европейската комисия прие на 22 декември официално решение за частично трето плащане от 1,465 милиарда евро", пише в официална позиция на комисията до агенция "Фокус".

Предоговарянето на плана за възстановяване и предвижването на плащанията е един от успехите на правителството Желязков. България бе в ситуация да загуби огромни суми заради блокирането на изпълнението на плана в областта на декарбонизация на енергетиката, като кабинетът избегна този риск с решение да оттегли вече внесено искане за второ плащане и да го направо отново, след като предоговори плана. Предоговарянето мина успешно, като бе направено повторно искане за второ плащане. По него също бе задържана част от сумата заради неизпълнени ангажименти в частта на реформа на антикорупционния орган - замразеното бе в размер на 215 млн. евро, но 439 млн. евро все пак постъпиха в хазната. Така над половината от предвидените за България средства в размер на 6.17 млрд. евро вече са постъпили. Догодина България трябва да изпълни останалите ангажименти и да поиска още две плащания - най-късно до края на август. Не е ясно дали политическата криза няма да затрудни силно този процес.