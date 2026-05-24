Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Автомобил с мигранти катастрофира след гонка с полицията

Шофьорът е успял да избяга

Днес, 13:15
След гонката автомобилът е паднал край входа на подлез в Бургас
МВР
След гонката автомобилът е паднал край входа на подлез в Бургас

Автомобил с мигранти катастрофира рано тази сутрин пред подлеза между бургаските комплекси „Зорница“ и „Изгрев“. Инцидентът е станал около 04:45 часа на ул. „Струга“ в посока УМБАЛ-Бургас.

Служители на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР-Бургас подали сигнал за спиране на автомобил със софийска регистрация, но водачът не се подчинил и продължил с висока скорост към булевард „Никола Петков“. Минути по-късно колата излязла от пътната лента и паднала край входа на подлеза от страната на блок 21 в комплекс „Зорница“.

След катастрофата шофьорът избягал от мястото, като изоставил в автомобила трима мъже, които казали, че са граждани на Мароко.

Тримата са откарани за преглед в болницата, а полицията продължава действията по установяване и задържане на водача.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

полицейска гонка, нелегални мигранти

Още новини по темата

Патрулки от 5 града преследваха 100 км много пиян шофьор
18 Ноем. 2025

Румънецът, причинил смъртта на шестима мигранти: Действах под заплаха
08 Ноем. 2025

Румънец е управлявал колата, в която загинаха мигрантите край Бургас
07 Ноем. 2025

ЕС се отказва от основен принцип - свободното движение

30 Авг. 2025

Каналджиите все по-масово ползват дронове на границата

25 Авг. 2025

Задържан е шофьорът, превозвал нелегални мигранти в Лозенец
24 Авг. 2025

Екшън с каруца, бой и стоп патрони се разигра край дерайлирал влак
20 Авг. 2025

9 г. и 4 м. затвор за гонка с бус с мигранти, при която загина полицай
15 Авг. 2025

Париж и Лондон сключиха сделка за нелегалните мигранти
11 Юли 2025

ЕК готви промени за по-бързо връщане на нелегалните мигранти
18 Окт. 2024

Един човек загина при полицейска гонка с мигранти
27 Авг. 2024

Арестант загина при опит за бягство от полицията в Димитровград
04 Авг. 2024

Байдън безпрецедентно облекчава даването на гражданство
19 Юни 2024

4 месеца разследващите умуват за младеж, убит в полицейско преследване
15 Яну. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Кабинетът "Радев" иска да върже парламента на каишка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса