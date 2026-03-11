Кабинетът отпуска великденски добавки на 80% от пенсионерите

1,6 млн. пенсионери ще получат 20 или 50 евро в зависимост от размера на тяхната пенсия като великденска добавка. Това съобщи служебният премиер Андрей Гюров на заседание на Министерски съвет, на което бе прието въпросното решение. "Това не е политически жест и призовавам политиците да не го превръщат в такъв. Грижата за най-уязвимите е държавност и преди всичко човечност", посочи министър-председателят.

По 50 евро ще получат 856 хиляди пенсионери, чиято пенсия заедно с добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2026 г. По 20 евро ще получат хората, на които пенсията заедно с добавките е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.

"По този начин правителството подпомага най-уязвимите групи", заяви служебният социален министър Хасан Адемов и заяви, че тази подкрепа е обсъждана още от първия ден на кабинета. Общо около 80% от пенсионерите у нас ще получат великденската надбавка, което е повече от миналогодишното ниво, когато добавки взеха 33% от пенсионерите.

По думите му ако искаме през следващите години тази подкрепа да не зависи от един или друг политически лидер, от една или друга политическа сила, трябва да направим всичко възможно да приемем изготвения от министерството законопроект за промени в закон за социално подпомагане. Той предвижда разширяване на кръга на получателите на тази подкрепа - не само пенсионери, но и социални слаби граждани, хора с увреждания и семейства с ниски доходи. Адемов изрази надежда проектът да приет от следващия парламент.

"Новото тази година е, че и пенсионерите над линията на бедност получават някаква скромна подкрепа", заяви и служебният министър на финансите Георги Клисурски. По думите му за целта правителството ще осигури около 58 млн. евро.