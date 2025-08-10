Медия без
10 000 декара горят край Сунгурларе

Днес, 07:58

Продължава гасенето на пожара в района на сунгурларското село Славянци, където се запалиха гори, земеделски земи и лозови масиви. 8 пожарни, два хеликоптера и два шведски самолета ще се борят и днес с огъня. В района горят 10 000 декара и има няколко огнища. Обявено е бедствено положение в Славянци, Скала, Бероново и Сунгурларе.

Ситуацията е под контрол, но днес се очакват високи температури и вятър, които може допълнително да засилят пожара. 

Вчера пожар избухна и във вилната зона на Харманли - край автоморга. Съобщава се, че са изгорели 150 коли и необитаема жилищна постройка. Има нанесени щети на 10 имота. Съобщава се и за запалили се сухи треви във вилната зона на варненския квартал "Владислав Варненчик".

Ключови думи:

Сунгурларе, пожар

