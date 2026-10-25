Бира и "симпотоми на бира" бяха установени в изборно помещение

Изборният ден от кандидат-президентската надпревара преминава с куриози. И то какви!

Председател на секционна комисия в село Изгрев, община Царево, е отстранен след сигнал, че се е явил в нетрезво състояние. Според постъпилото по телефона в районната комисия оплакване той понамирисвал на алкохол още при пристигането. По-специално - биричка. При проверка на място мъжът се държал неадекватно, без да се вълнува много-много от изборите. Имало и оставен алкохол край урната. Назначен е друг председател на комисията. “Лично разговарях с председателя на секционната комисия, който проявяваше известна симптоматика, че е употребил алкохол. Един от членовете на секционната комисия потвърди, че в багажа му се съдържа двулитрова бутилка бира. Самият той призна, че в действителност е употребил алкохол", коментира пред БНТ Георги Михов, председател на проверяващата районна комисия.

БНР пък съобщи за сигнал на 112 в Пловдив. Член на секционна комисия се ожалил от медийното съдържание на сутрешните блокове. МВР се обадило в районната комисия. Тя пък нищо не направила, защото не се занимава с подобни истории.

Рано сутринта в Хасково някои от машините не тръгнаха поради... стар час. Часовото време бе сменено нощес, а те не са били пренастроени.

Жена от от село Топчийско, община Руен, е била включена без нейно знание като зам.-председател в секционна комисия. Случката не е необичайна - за да попълнят местата в комисиите, партиите често ползват списъци с имена, останали от предишни избори. Интересното е, че потърпевшите няма къде да се жалват пряко. И в този случай жената е препратена към Комисията за защита на личните данни, тоест да се бори с вятърни мелници.

ДОБРИЯТ ПРИМЕР

От Мелбърн, Австралия пък идва добър пример на фона на ниската избирателна активност и в България, и в чужбина. Гласоподавател на 98 години е упражнил правото си на вот, което е доказателство, че когато човек е мотивиран, няма оправдание и пречки пред него. "Изборите са празник за него и той беше щастлив от факта, че за пореден път неговият глас има значение и дори, образно казано, на края на света България е направила възможното той да упражни правото си на избор", каза за БНР зам.- председателят на изборната комисия в Мелбърн Манчо Манев.