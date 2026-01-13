Медия без
Започват тестове на първото лекарство, разработено от ИИ

То може да бъде налично през 2030 г.

Днес, 08:59
Фокусът сега е по-малко върху ограниченията и повече върху осезаемите ползи от изкуствения интелект в биомедицинските изследвания.
Pixabay
Фармацевтичната индустрия инвестира сериозно в изкуствен интелект (ИИ), но все още на пазара няма лекарство, изцяло разработено с помощта на ИИ. Това може да се промени с "Рентосертиб", първото лекарство, разработено от Insilico Medicine, което влиза за клинично тестване през следващите осемнадесет месеца, предава БГНЕС.

Директорът на OpenAI Сам Олтман е инвестирал над 85.5 милиона евро във фармацевтични стартъпи, базирани на изкуствен интелект. Според Precedence Research, световният пазар за изкуствен интелект, приложен във фармацевтиката, ще достигне 2.3 милиарда евро през 2026 г. и 15 милиарда евро през 2034 г.

Фокусът сега е по-малко върху ограниченията и повече върху осезаемите ползи от изкуствения интелект в биомедицинските изследвания. За Самюъл Скарпино от университета в Бостън тази технология е проникнала във всяка област. Eli Lilly се утвърди като лидер в сектора: през октомври 2025 г. компанията обяви партньорство с Nvidia за изграждане на суперкомпютър, посветен на виртуалното откриване и тестване на милиони молекули. Тя също така си сътрудничи с Insilico Medicine за разработване на нови терапии и насърчава служителите си да интегрират изкуствен интелект в работата си. По този начин лекарство, проектирано с помощта на изкуствен интелект, може да бъде налично до 2030 г.

Разработването на лекарство обикновено отнема от десет до петнадесет години и струва над 1.7 милиарда евро, с процент на неуспех от около 90%. Рентосертиб завършва първите клинични етапи за по-малко от две години, което е забележително темпо. Той е насочен към идиопатична белодробна фиброза, рядко и фатално заболяване, за което се смята, че причинява десетки хиляди смъртни случаи в световен мащаб всяка година. Проучване от фаза 2 на 71 пациенти показва подобрена белодробна функция с малко странични ефекти, което проправя пътя за фаза 3.

Тази увереност в изкуствения интелект привлича инвестиции. Проект като AlphaFold2, система, разработена от Google DeepMind и Isomorphic Labs, например, от 2020 г. насам е в състояние да предскаже триизмерната структура на близо 200 милиона протеина. Този пробив е донесъл на създателите си голямо признание в биомедицинските изследвания.

За Диого Рау, изпълнителен директор в Eli Lilly, изкуственият интелект все още не е заменил изследователите: ролята му в клиничните изпитвания остава ограничена, но той дълбоко трансформира работните места и методите във фармацевтичната индустрия. Проучване показва, че 48% от специалистите по биофармацевтика в момента използват широко изкуствен интелект, а три четвърти вярват, че той ще трансформира откриването на лекарства до 2030 г.

Сред най-ангажираните фигури е Сам Алтман, който е инвестирал 154 милиона евро в RetroBio, която си сътрудничи с OpenAI за разработване на лечения, насочени към забавяне на стареенето. Целта: да се удължи здравословният живот до десет години, като в Австралия е планирано клинично изпитване за болестта на Алцхаймер. OpenAI също така подкрепя Chai Discovery, оценена на над 1 милиард долара, която вече генерира нови молекули, използвайки нейните модели. Според главния изпълнителен директор Джош Майер, „тази година нещата наистина започнаха да работят“ за ИИ в откриването на лекарства. 

