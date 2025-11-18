Какво е паркирането в София? Едно нищо, но два пъти по-скъпо

Със зоните за платено паркиране София 20 години продава на хората едно нищо. Сега иска това нищо да го продаде на два пъти повече хора и тези два пъти повече хора да плащат два-три повече за това нищо. Това е чиста доза рекет, заяви в студиото на “(О)позиция” Мариян Ташев, жител на столичния район “Подуяне” и администратор на групата във “Фейсбук” “Против разширяването на зоните и вдигането на цените им”. Ташев е един от организаторите на предстоящи протести срещу приетите от СОС промени в наредбата за организация на движението в столицата, с които зоните поскъпват и се разширяват драстично.

“Ако се върнем назад към въвеждането на платената зона, какво е обяснено на столичани - че тя се създава с цел да се въведе ред в центъра на София, където има паркирани коли и основното й предназначение - да няма паркирани коли около административните сгради. Другата голяма лъжа е, че тези пари ще бъдат инвестирани в инфраструктура - питам кмета къде са парите от досегашните зони, къде са парите от последните 20 години досега, за какво са похарчени ?!”, коментира Ташев. Той категорично не приема обяснението на кмета Васил Терзиев, че в други европейски страни първо са вдигани цените, после е строено. Ташев не приема и твърденията, че гласуваните промени представляват реформа и счита, че това е разширяване на практика, която от 20 години е показала, че не действа, особено в жилищни райони.

Според него анкетата на столичния кмет сред софиянци за реда за паркиране е била чиста манипулация.

“Ние не сме в центъра на София, нашият квартал е пълен с пенсионери. Казвате, че за да може един дядо и баба, които плащат 250 лв. гражданска отговорност, 100 лв. за технически преглед, плащат си данъка към общината, сега трябва да платят и зона, за да може ако на бабата й стане лошо, дядото да я закара на преглед или за лукса да отидат събота да си напазаруват”, даде пример Ташев. Той изтъкна и абсурда на гражданите да се продават повече паркоместа, отколкото реално съществуват.

“Мога да твърдя със сигурност, че в район “Лозенец”, където в момента е зелена зона, има продадени повече места отколкото физически съществуват. Тоест на гражданите са продадени несъществуващи паркоместа или на различни граждани е продадено едно и също място за паркиране”, изтъкна Ташев.

Противниците на новите зони за паркиране не приемат и твърденията, че въвеждането на платеното паркиране създава ред по кварталите.

“Задължението да има ред е на пътна полиция и на общината през контрольорите по райони. Общината е упълномощила за това и Центъра за градска мобилност – всички тези хора, които обикалят и пишат глоби. Какво излиза от изказването на кмета – тези хора взимат заплати от нашите данъци, техните заплати не са малки. В същото време те не си вършат работата и искат още една такса, за да могат да тръгнат по райони и да си вършат работата, за която ние вече им плащаме. Къде е логиката, това не е ли рекет?! Това е все едно полицията да иска да си платите на полицаите, за да отидат да хванат престъпниците !”, коментира Ташев.

Във видеото ще научите още:

- Как никога в район “Подуяне” не е имало обществено обсъждане за въвеждане на зоната и как това се прави насилствено;

- Как от ЦГМ са били изумени, че нито един човек в район “Слатина” не е подкрепил зоните;

- Защо Ташев счита, че проведена анкета от общината с 22 000 столичани е чиста манипулация;

- Какви протести предстоят и как твърденията, че хора с вече въведени зони не протестират, не са верни;

- Ще върне ли областният управител за повторно разглеждане промените и какво наказание рискуват общинските съветници, ако не чуят протестиращите.