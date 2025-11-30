ПЪРВА ЛИГА, XVIII КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

2 декември (вторник)
"Монтана" - "Локомотив 1929" (Сф) 15:30 ч.
(по Диема спорт)
"Арда" - "Ботев" (Пд) 18:00 ч.
(по Диема спорт)
3 декември (сряда)
"Септември" (Сф) - "ЦСКА 1948" 13:00 ч.
(по Диема спорт)
"Берое" - "Черно море" 15:30 ч.
(по Диема спорт)
ЦСКА - "Локомотив" (Пд) 18:00 ч.
(по Диема спорт)
4 декември (четвъртък)
"Добруджа" - "Лудогорец" 13:00 ч.
(по Диема спорт)
"Ботев" (Вр) - "Спартак 1918" (Вн) 15:30 ч.
(по Диема спорт)
"Славия" - "Левски" 18:00 ч.
(по Диема спорт)
|
КЛАСИРАНЕ
|
|
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Т
|
1. "Левски"
|
17
|
13
|
2
|
2
|
40:9
|
41
|
2. "ЦСКА 1948"
|
17
|
10
|
3
|
4
|
27:19
|
33
|
3. "Лудогорец"
|
16
|
8
|
6
|
2
|
28:12
|
30
|
4. "Локо" (Пд)
|
17
|
7
|
8
|
2
|
19:18
|
29
|
5. ЦСКА
|
17
|
7
|
7
|
3
|
27:13
|
28
|
6. "Черно море"
|
17
|
7
|
6
|
4
|
21:13
|
27
|
7. "Славия"
|
17
|
6
|
6
|
5
|
20:20
|
24
|
8. "Ботев" (Вр)
|
17
|
5
|
6
|
6
|
13:16
|
21
|
9. "Арда"
|
17
|
5
|
5
|
7
|
18:19
|
20
|
10. "Локо 1929" (Сф)
|
17
|
4
|
8
|
5
|
16:15
|
20
|
11. "Ботев" (Пд)
|
17
|
6
|
2
|
9
|
23:26
|
20
|
12. "Спартак 1918" (Вн)
|
17
|
3
|
8
|
6
|
17:25
|
17
|
13. "Берое"
|
16
|
3
|
6
|
7
|
15:26
|
15
|
14. "Монтана"
|
17
|
3
|
5
|
9
|
13:31
|
14
|
15. "Септември"
|
17
|
4
|
2
|
11
|
18:37
|
13
|
16. "Добруджа"
|
17
|
3
|
2
|
12
|
13:27
|
11
|>>> играе в първата четворка
|>>> играе във втора четворка
|>>> играе за 9-16-о място
ГОЛМАЙСТОРИ
10 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");
9 гола: Алберто Салидо ("Берое"), Бертран Фурие ("Септември");
8 гола: Леандро Годой (ЦСКА), Мустафа Сангаре ("Левски");
7 гола: Евертон Бала и Марин Петков ("Левски");
6 гола: Армстронг Око-Флекс ("Ботев", Пд), Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Йоанис Питас (ЦСКА);
5 гола: Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море"), Борис Димитров и Филип Еджике ("Монтана");
4 гола: Янис Гермуш ("Славия"), Бирсент Карагарен ("Арда"), Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Ивайло Михайлов и Лукас Кардозо ("Добруджа"), Мартин Петков ("Ботев", Вр);
3 гола: Джеймс Ето'о (ЦСКА), Радослав Цонев ("Ботев", Вр), Никола Фонтен ("Септември"), Даниел Иванов и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Анте Аралица и Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Димитър Митков и Николай Минков ("Ботев", Пд), Адриан Кова и Хуан Переа ("Локомотив", Пд), Петър Станич ("Лудогорец"), Борислав Рупанов и Майкон ("Левски"), Роберто Райчев ("Славия");
2 гола: Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Борислав Цонев и Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Бруно Жордао и Петко Панайотов (ЦСКА), Даниел Генов ("Ботев", Вр), Георг Стояновски ("Спартак 1918", Вн), Селсо Сидней и Асен Чандъров ("Черно море"), Димитър Илиев, Лукас Риан, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Антонио Вутов, Ивелин Попов, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов и Томаш Силва ("Добруджа"), Кристиян Балов и Емил Стоев ("Славия"), Мазир Сула и Радослав Кирилов ("Левски"), Бърнард Текпетей, Оливие Вердон, Ерик Биле ("Лудогорец");
1 гол: Раян Бидунга, Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Кауе Карузо, Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Лукас Араужо, Самуил Цонов, Ивайло Видев и Енок Куатенг ("Ботев", Пд), Кристиан Макун, Рилдо, Никола Серафимов, Гашпер Търдин и Кристиан Димитров ("Левски"), Антон Иванов ("Добруджа"), Лазар Марин, Исак Соле, Илиян Стефанов, Иван Минчев, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Йесид Валбуена, Исмаел Ферер, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Васил Панайотов, Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо, Селсо Сидни и Жоао Педро ("Черно море"), Квадво Дуа, Диниш Алмейда, Емерсон Родригес, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Илиан Илиев, Улаус Скаршем, Лумбард Делова и Мохамед Брахими (ЦСКА), Владислав Найденов, Антоан Стоянов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Мартин Русков, Джани Политино и Петър Андреев ("Локомотив", Пд), Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Андре Шиняшики, Вячеслав Велев, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Феликс Ебоа Ебоа ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Стоян Стоичков, Виктор Очаи, Али Аруна, и Мойсес Пара ("Септември");
Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Арда", Егор Пархоменко ("ЦСКА 1948") - за "Черно море", Джонатан Куеро ("Добруджа") - за "Славия", Валънтайн Озорнуафор ("Септември") - за "Левски".
.