Двама наши плувци са на 1/2-финал в първия ден на Евро 2025

Двама български плувци осигуриха участие на България във вечерната сесия от първия ден на европейското първенство в 25-метров басейн в Люблин (Полша). В откриващите сутрешни серии Габриела Георгиева и Дарен Кирилов се класираха за 1/2-финалите и тази вечер ще се борят за място в Топ 8 на своите дисциплини.

28-годишната Георгиева не направи най-доброто си плуване на 200 м гръб и остана на повече от три секунди от собствения си национален рекорд (2:04,37 мин.), като преодоля дистанцията за 2:07,54. Това обаче беше напълно достатъчно за олимпийката от игрите в Париж 2024 да влезе в Топ 16 с 9-о време сред едва 18-те заявени състезателки в дисциплината.

Дебютантът на голям форум Кирилов пък стартира много силно на 200 м гръб при мъжете и финишира за 1:53,22 мин. - с по-малко от секунда по-бавно от националния му рекорд от миналия месец (1:52,25). Днешното постижение отреди на 18-годишния тийнейджър 17-о място в общото класиране, но той продължи напред заради квотния принцип от една страна да се класират максимум по двама състезатели - това извади от 1/2-финалите по един състезател от Великобритания, Испания и Франция, които имаха по-добри времена от Кирилов.

Другият българин в дисциплината - доскорошният национален рекордьор Калоян Левтеров, плува далеч от личното си постижение в дисциплината (1:53,81) и с 1:55,93 остана 24-ти в квалификациите.

Останалите ни четирима представители на Евро 2025 също отпаднаха в сериите в първия ден на шампионата.

Диана Петкова остана на една стотна от влизане в полуфинал на 100 м бруст при жените. Българката финишира за 1:05,97 мин. и остана на 17-о място, само на 0,01 сек. след финландката Вера Кивиринта, която затвори Топ 16. Другата българка в дисциплината - Тея Николова, зае 26-о място с 1:06,86.

Любомир Епитропов спечели своята серия на 100 м бруст с време 58,50 сек., но това се оказа крайно недостатъчно и той остана едва 34-ти в общото класиране на дисциплината.

Петър Мицин пък откри българското участие на първенството с 12-о място на 400 м св. стил. В сериите националният рекордьор завърши с време 3:39,64 мин. и не успя да намери място сред осмината финалисти в дисциплината.

Полуфиналите с българско участие са от 21:04 ч. (Габриела Георгиева) и 21:10 ч. наше време (Дарен Кирилов). Шампионатът се излъчва пряко по БНТ 3.