Димитров викна двама изненадващи дебютанти за мачовете с Черна гора и Молдова

За приятелските двубои осъстват петима контузени

Днес, 14:55
Александър Димитров е избрал 26 футболисти за предстоящите контроли.
Селекционерът на националния отбор по футбол Александър Димитров обяви избраниците си за приятелски мачове с тимовете на Черна гора и Молдова. В състава заради контузии не са трима от основните играчи - Кирил Десподов (ПАОК, Гър), Илия Груев ("Лийдс") и Филип Кръстев ("Гьозтепе", Тур). По същата причина извън състава са още Станислав Шопов ("Осиек", Хър) и и Доминик Янков ("Локомотив 1929", Сф).

Изненадата е включването на двама пълни дебютанти - халфовете на ЦСКА Петко Панайотов (20 г.) и "Локомотив" (Пловдив) Ефе Али (23 г.). В състава се завръщат Борислав Цонев ("ЦСКА 1948") и Патрик-Габриел Галчев ("Железничар", Сараево).

На 1 юни българският отбор ще приеме Черна гора на ст.“Христо Ботев” в Пловдив от 19:00 ч., като билетите за този двубой вече са в онлайн продажба и може да бъдат закупени. От БФС обявиха, че по повод Международния ден на детето, подрастващи до 14-годишна възраст ще влизат безплатно. Проверката срещу Молдова пък ще е на 5 юни от 20:00 ч., на ст. "Зимбру" в Кишинев.

 

Ето и списъка на Димитров:

Вратари: Даниел Наумов ("Ботев", Пд), Мартин Величков ("Локомотив 1929", Сф), Димитър Шейтанов ("ЦСКА 1948");

Защитници: Кристиан Димитров ("Левски"), Андреа Христов ("Визела", Порт), Теодор Иванов (ЦСКА), Росен Божинов ("Пиза", Ин), Патрик-Габриел Галчев ("Железничар", БиХ), Иван Турицов (ЦСКА), Мартин Георгиев (АЕК, Гър), Християн Петров ("Хееренвеен", Нид), Димитър Велковски ("Арда");

Халфове: Емил Ценов ("Оренбург", Рус), Андриан Краев ("Апоел", Тел Авив, Изр), Берк Бейхан ("Черно море"), Петко Панайотов (ЦСКА), Ефе Али ("Локомотив", Пд), Никола Илиев ("Ботев", Пд), Борислав Цонев ("ЦСКА 1948");

Нападатели: Марин Петков ("Ал-Таавун", С.Арабия), Лукас Петков ("Елверсберг", Гер), Тонислав Йорданов ("Кишварда", Унг), Владимир Николов ("Корона", Пол), Мартин Минчев ("Краковия", Пола), Здравко Димитров ("Амедспор", Тур), Георги Русев ("ЦСКА 1948").

