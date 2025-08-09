ЦСКА защити треньора и изп. директор от феновете

ЦСКА защити с нарочна декларация изпълнителния директор на клуба Радослав Златков и треньора Душан Керкез, които бяха подложени на тежки критики от феновете, обиди и призиви за оставка.

След първите три слаби мача в първенството, от които "червените" спечелиха само 2 т., в клуба се породи напрежение и това доведе до раздялата с португалския спортен директор Пауло Нога, който изкара на поста само 5 месеца. Обвиненията към Нога и Радослав Златков са, че не са осигурили навреме качествени попълнения за състава, а към треньора Керкез - че не успява да спечели мачове срещу отбори без особени претенции, като "Спартак 1918" (Вн) или намиращия се в кадрова криза "Ботев" (Пд).

В декларацията, пусната само няколко часа преди мача от IV кръг в Първа лига срещу "Черно море", от ЦСКА признават, че резултатите са незадоволителни и "не отговарят на историческите стандарти". Оттам поясняват, че в момента клубът "е в процес на дълбока трансформация – спортно-техническа, инфраструктурна, организационна, свързан с взимането на много тежки решения, изискващ време, търпение и консолидация".

В декларацията се казва още:

"Клубът ни пое исторически ход – изграждане на най-модерния стадион в България, на нов тренировъчен център в Панчарево, както и на детско-юношеска академия, в която младите ни таланти да се подготвят при възможно най-добрите условия. Всичко това е свързано с огромна финансова инвестиция, която се реализира с една фундаментална цел – ЦСКА да се върне на достойното си място както в България, така и на международната сцена.

Точно в този момент, в който ЦСКА преминава през етап на промяна, изграждане и обновление, считаме за важно да изразим своята категорична подкрепа към изпълнителния директор Радослав Златков. ЦСКА винаги е бил повече от футболен клуб – той е символ на воля, устойчивост и характер. Радослав Златков е професионалист, който не просто изпълнява своите задължения, а работи със страст, отдаденост и дългосрочна визия за развитието на ЦСКА.

Макар неговите усилия често да остават в сянката на конкретните спортни резултати, те изцяло са насочени към стабилизиране на структурите, модернизация на процесите и подобряване на работната среда, така че ЦСКА да се развива устойчиво – както на терена, така и извън него. Независимо от изпълнителите [...].

Функциите на изп.директор са ключови по отношение на всички административни, мениджърски, организационни, правни и финансови процеси в клуба. Те далеч надхвърлят спортно-техническите въпроси в първия отбор, както и селекционния процес, който се реализира от скаутското звено на ЦСКА, а изпълнителният директор води и финализира преговорните отношения по привличането на футболисти.

Клубът и изпълнителният директор декларират твърдата си подкрепа към старши-треньора Душан Керкез, към неговия щаб, към скаутското звено и към всички служители на ЦСКА, които полагат неуморни професионални усилия за изграждането на силен шампионски отбор.

Търсенето на виновници и соченето с пръст са най-лесният път към провала. Но бъдете сигурни - всеки в ЦСКА носи своята отговорност за постигането на крайните цели на клуба според собствената си компетенция, правомощия, усилия и професионализъм. Лесно е да се разединим, да търсим виновни, да изразим гняв. Но точно това е моментът да сме заедно. Да не позволим болката от неуспеха да ни раздели. Да покажем, че можем да носим този клуб и в тежките дни, не само в триумфите.

Ръководството на ЦСКА призовава "червената" общност да прояви нужното търпение и подкрепа. Изграждането на конкурентоспособен отбор изисква време, постоянство и доверие. Само заедно можем да върнем ЦСКА там, където му е мястото – на върха".