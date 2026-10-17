Американска плувкиня отново счупи рекорда на 50 м

Американката Гретчен Уолш подобри собствения си световен рекорд в плуването на 50 м свободен стил в 25-метров басейн. По време на Елитните серии в САЩ 23-годишната състезателка от Нашвил спря хронометъра на 22,75 сек., сваляйки осем стотни от досегашното си върхово постижение.

Уолш вече е автор на трите най-добри времена в дисциплината в историята и също така има три от общо четирите плувания под 23 секунди при дамите изобщо. Единствената друга жена с такова постижение е бившата световна рекордьорка Раноми Кромовиджоджо с 22,93 сек. от 2017 г.

Amerykanka Gretchen Walsh 🇺🇸 poprawiła własny rekord świata w pływaniu na dystansie 50m stylem dowolnym



Od dziś wynosi on 22.75 sekundy! pic.twitter.com/kykL2MecDy — Sportowy Rytm Dnia (@SportowyRytm) 17 октомври 2026 г.

Втора зад Уолш сега се класира Аби Уайцел с 23,72 сек., а на третото място се нареди Симон Мануел с 24,40 сек.

Гретчен Уолш ще се завърне по-късно този месец, за да участва в националния шампионат на Съединените щати в мйалък басейн. Там тя ще преследва квота за световното първенство в Пекин (1-6 декември). При първото си участие в шампионата на планетата в 25-метров басейн - в Будапеща през 2024 г., тя спечели 7 златни медала в 7 различни дисциплини и постави 11 световни рекорда.