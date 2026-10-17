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Американска плувкиня отново счупи рекорда на 50 м

Гретчен Уолш вече притежава трите най-бързи времена в историята на дисциплината в малък басейн

Днес, 12:04
Гретчен Уолш
ЕПА/БГНЕС архив
Гретчен Уолш

Американката Гретчен Уолш подобри собствения си световен рекорд в плуването на 50 м свободен стил в 25-метров басейн. По време на Елитните серии в САЩ 23-годишната състезателка от Нашвил спря хронометъра на 22,75 сек., сваляйки осем стотни от досегашното си върхово постижение.

Уолш вече е автор на трите най-добри времена в дисциплината в историята и също така има три от общо четирите плувания под 23 секунди при дамите изобщо. Единствената друга жена с такова постижение е бившата световна рекордьорка Раноми Кромовиджоджо с 22,93 сек. от 2017 г.

Втора зад Уолш сега се класира Аби Уайцел с 23,72 сек., а на третото място се нареди Симон Мануел с 24,40 сек.

Гретчен Уолш ще се завърне по-късно този месец, за да участва в националния шампионат на Съединените щати в мйалък басейн. Там тя ще преследва квота за световното първенство в Пекин (1-6 декември). При първото си участие в шампионата на планетата в 25-метров басейн - в Будапеща през 2024 г., тя спечели 7 златни медала в 7 различни дисциплини и постави 11 световни рекорда.

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