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Папата пристигна в Барселона за освещаването на Кулата на Христос

09 Юни 2026
Кулата на Исус Христос
Кулата на Исус Христос

Папа Лъв XIV пристигна днес в Барселона - втората спирка от едноседмичното му посещение в Испания. Утре папата ще отслужи тържествена литургия в барселонската „Саграда Фамилия“ и така официално ще освети завършената Кула на Исус Христос. Сред присъстващите ще бъде министър-председателят на Испания Педро Санчес. Тази дата съвпада със 100-годишнината от смъртта на Гауди: на 10 юни 1926 г. той е бил блъснат от трамвай в Барселона.

Гауди посвещава изцяло на „Саграда Фамилия“ последните 12 години от живота си. Тя достигна окончателната си височина - 172,5 метра на 20 февруари т.г. Тогава на най-високата църковна сграда в света бе монтиран последният конструктивен елемент - кулата бе увенчана с четирилъчев кръст от стъкло и бяла керамика, който трябва да блести денем и нощем — точно така го е замислил Гауди. Височината от 172,5 метра е избрана умишлено: Гауди настоявал, че никое творение на човешки ръце не трябва да надминава творението на Бога, затова кулата е с един метър по-ниска от барселонския хълм Монжуик.

Въпреки този важен етап, “Саграда Фамилия” все още е далеч от пълното си завършване. Според данни на The Art Newspaper, откриването символизира „символичното завършване“ на строителството на катедралата, но работата ще продължи още около десет години. Вътрешните работи в Кулата на Исус Христос са планирани за 2027–2028 г., а един от фасадите — Фасадата на Славата — може би ще бъде завършена чак през 2034 г. 

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