Забрана на интернет в Непал доведе до убити и палеж на парламента

Огромни размирици в Непал - има 19 убити протестиращи след полицейски огън, а и палеж на парламента, на резиденциите на премиера, на президента. Всичко това се случи, след като от няколко дни текат мощни антиправителствени демонстрации. Те избухнаха след забрана на социалните мрежи, а и срещу корупцията. Премиерът Шарма Оли и други министри подадоха оставка, ползването на мрежите бе възстановено. Но напрежението продължава да е огромно - армията евакуира с хеликоптери министри.

Подпаленият парламент:

NO ONE IS ABOVE PEOPLE. pic.twitter.com/qpvUbeQ2H8 — Nepal's Rhino Army 🦏 🇳🇵 (@NepalsRhinoArmy) 9 септември 2025 г.

Сред запалените сгради са още къщите на висши лидери, партийни офиси, полицейски участъци, правителствени сгради, домовете на двама предишни министър-председатели. Къщата на вече бившия министър на вътрешните работи Рамеш Лекхак, подал оставка веднага след смъртта на 19-те, също беше изгорена до основи.

При размириците са ранени над 100 души. Вътрешните полети от международното летище в столицата Катманду са отменени.

ХРОНОЛОГИЯТА

Министерството на комуникациите и информационните технологии на Непал в четвъртък съобщи, че е разпоредило блокирането на 26 платформи, включително Facebook, YouTube, X и LinkedIn, които не са се регистрирали в рамките на определен от властите краен срок. Съгласно решение на Върховния съд от 2023 г., министерството изисква от тях да назначат местен представител и лице, отговорно за регулирането на съдържанието им.

В отговор много хора излязоха на улицата. Започнаха да скандират антиправителствени лозунги.

После демонстрантите се насочиха към парламентарния комплекс в Катманду. Правителството склони да отмени забраната за социалните мрежи. Но полицията се намеси жестоко, когато няколко хиляди души се приближиха близо до сградата на парламента. Институцията преди това бе обградена с бодлива тел. Протестиращите се опитаха да пробият полицейския кордон. Срещу тях е бил използван сълзотворен газ, очевидно и бойни патрони.