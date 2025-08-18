Поетесата Камелия Кондова е отличена с награда "Димчо Дебелянов"

Камелия Кондова получи Националната награда "Димчо Дебелянов" за поезията си. Наградата беше присъдена от 11-членно жури по време на Дебеляновите празници в Копривщица, предаде БНР.

Кондова е едва втората жена, която получава престижното отличие, учредено през 2004 г. (другата е Маргарита Петкова). Сред лауреатите са още Валери Петров, Калин Донков, Георги Константинов, Недялко Йорданов, Найден Вълчев, Атанас Капралов, Иван Динков (посмъртно).

Камелия Кондова е родена през 1969 г. в Добрич, където живее и работи в Радио Добрич. Завършила е българска филология във Велико Търново. Отличията ѝ вече са много, но тя ги приема с уважение и доза хумор. "То си е притеснително, защото след това следва паметник. Това е една от наградите в литературата, да не говорим пък за кино и театър, където най-ценната награда е от колеги, от друг пишещ. Чак ми е притеснено, че този път журито не се е колебало – наградата е била безспорна и единодушна."

Камелия разказва защо пише: "Пиша от 14-годишна. Пиша само в краен случай. Човек не пише за награди – пише, за да не гръмне. Поезията е толкова сгъстена болка, че не я препоръчвам на никого. Ако някой може, нека я избегне. В поезията не можеш да излъжеш – веднага зейва."

Наградата се присъжда на всеки две години за високи творчески постижения в областта на поезията. Тя няма конкурсен характер – важни са художествените качества и присъствието на чара на Дебеляновата поезия.