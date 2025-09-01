"Форинър" чества 50 години на сцена у нас

На 30 юни 2026 г. София ще стане арена на едно историческо музикално събитие – легендарната банда "Форинър" ще отпразнува своята 50-годишнина. Това юбилейно турне носи особена тежест – то може да се окаже последното в славната им история, съобщиха организаторите от София Мюзик Ентърпрайсис (СМЕ). Концертът ще бъде в зала "Арена 8888" в столицата.

Foreigner, създадена в в Ню Йорк през 1976 г. от британския китарист и композитор Мик Джоунс и бившия член на "Кинг Кримсън" Иън Макдоналд, заедно с американския певец Лу Грам, е буквално школа по устойчивост и сила на характера. През годините те се сбогуваха с оригиналния басист Ед Галиарди (починал 2014) и съоснователя и мултиинструменталист Иън Макдоналд (2022). Мик Джоунс – двигателят и визионерът зад групата – продължава да се бори с болестта на Паркинсон и не излиза на сцена от 2023 г. насам, но остава нейният непоклатим духовен лидер. Той продължава да движи всичко около бандата и дори пише нови песни в студиото заедно с певеца Малдонадо.

Човешките истории са не по-малко драматични: Лу Грам, легендарният оригинален вокал, преживя тежка битка с мозъчен тумор, която остави следи върху гласа и силите му. И въпреки това той продължи понякога да се качва на сцена. През декември 2025 г. "Форинър" ще направят специално американско минитурне с гост-участието на Грам, където той ще пее рамо до рамо с новия фронтмен Луис Карлос Малдонадо – момент, който ще събере миналото и бъдещето на една жива легенда.

След 18 години с Кели Хансен, който обяви своето оттегляне тази година, по-младият Малдонадо официално пое щафетата на вокалите. Пълноценен член на групата още от 2021 г., той вече е естествената връзка между класическия звук и новата енергия.

Основателят на Foreigner Мик Джоунс винаги е следвал едно правило – в бандата има място само за топ музиканти. Басистът Джеф Пилсън идва от култовите Dokken, а останалите – Майкъл Блустийн (клавишни), Брус Уотсън (китара) и Крис Фрейзър (барабани) са сред най-висококласните музиканти на рок сцената днес.

"Форинър" не е просто ретро спомен. Хитовете им и днес звучат в радиоефира, във филми, реклами и сериали (Stranger Things, The Eternals, Happy Gilmore 2), и продължават да събират нови фенове. Групата е с над 80 милиона продадени албума, 1 милиард стрийма само за един хит - I Want To Know What Love Is, и десетки милиони слушатели по света всяка седмица. Вероятно всеки от нас, в различен период от живота си, е имал (и още пази) емоционален спомен, свързан с някое парче на Foreigner – било то бурно парти, незабравимо романтично изживяване или лична победа.

През 2018 г. Симфоничният проект на "Форинър" остана в продължение на 12 седмици №1 в чарта Billboard Classical, а сред залите, в които бе представен на концерт, са Royal Albert Hall и Sydney Opera House. През 2019 г. в Торонто бе премиерата на Jukebox Hero – The Musical – сценичен мюзикъл, изграден върху техните хитове. А през 2024-а музикантите са приети в Залата на славата на рокендрола – място, което им принадлежи по право.

На 30 юни догодина в столичната "Арена 8888" българската публика ще бъде свидетел на последния марш на рок титаните. Билетите са в продажба от петък, 5 септември, 12 часа. Могат да се намерят в мрежите на Eventim, Bilet.bg и Ticketportal, както и онлайн. Деца до 10 год. възраст влизат без билет и с възрастен придружител, но не могат дa ползват отделно седящо място.