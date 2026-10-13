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България

Повечето дарения за Гюров идват от трима поддръжници

Повечето дарения за Гюров идват от трима поддръжници
Днес, 06:01
Дрон отново е ударил кораб край Варна

Дрон отново е ударил кораб край Варна
Днес, 07:17
НС заседава извънредно за помилването на "Петричкия Ескобар"

НС заседава извънредно за помилването на "Петричкия Ескобар"
Днес, 07:05
Две пенсии ще са по-малко от една за 30-35% от хората

Две пенсии ще са по-малко от една за 30-35% от хората
Днес, 06:04
Кабинетът укрива палеж на 11 антени на Starlink в секретен обект край София

Кабинетът укрива палеж на 11 антени на Starlink в секретен обект край София
12 Окт. 2026
България ще търси доказателства за атаката с дронове, ама няма с какво

България ще търси доказателства за атаката с дронове, ама няма с какво
12 Окт. 2026
Скопие се разлюти заради бягството на Ива Михайлова

Скопие се разлюти заради бягството на Ива Михайлова
12 Окт. 2026
ЦИК праща 280 машини в чужбина за президентските избори

ЦИК праща 280 машини в чужбина за президентските избори
12 Окт. 2026
Маскирани извършиха обир за десетки хиляди евро в бизнес сграда

Маскирани извършиха обир за десетки хиляди евро в бизнес сграда
12 Окт. 2026
Изгонен от България за шпионаж руски дипломат заработи в Сърбия

Изгонен от България за шпионаж руски дипломат заработи в Сърбия
12 Окт. 2026
Ченгетата от ДС ще осъдят държавата след закриването на комисията по досиетата

Ченгетата от ДС ще осъдят държавата след закриването на комисията по досиетата
12 Окт. 2026
Съдената в РСМ Ива Михайлова успя да се прибере в България

Съдената в РСМ Ива Михайлова успя да се прибере в България
12 Окт. 2026 Обновена
Дъжд и студ нахлуват в България

Дъжд и студ нахлуват в България
12 Окт. 2026
Учени въстанаха срещу сделката "останки срещу ценности" с Гърция

Учени въстанаха срещу сделката "останки срещу ценности" с Гърция
11 Окт. 2026 Обновена
Демерджиев: Дори и да бях адвокат на Филипов, не виждам нищо нередно

Демерджиев: Дори и да бях адвокат на Филипов, не виждам нищо нередно
11 Окт. 2026
В Русе бяха измерени рекордните 33,7 градуса на сянка

В Русе бяха измерени рекордните 33,7 градуса на сянка
11 Окт. 2026 Обновена
Организация на изселници в Турция агитира за Йотова

Организация на изселници в Турция агитира за Йотова
11 Окт. 2026
Кабинетът "Радев" прокарва кардинални промени в ДАНС

Кабинетът "Радев" прокарва кардинални промени в ДАНС
11 Окт. 2026
Идването на Буданов не било организирано от МВнР

Идването на Буданов не било организирано от МВнР
11 Окт. 2026
Получени са имейли със заплахи за Иван Демерджиев

Получени са имейли със заплахи за Иван Демерджиев
11 Окт. 2026
Водолази търсят в Марица пистолета от убийството на Филипов

Водолази търсят в Марица пистолета от убийството на Филипов
10 Окт. 2026
Болницата в Пловдив източвала и ЕГН-та

Болницата в Пловдив източвала и ЕГН-та
10 Окт. 2026
В Божурище се разрази скандал с безплатни парцели за къщи

В Божурище се разрази скандал с безплатни парцели за къщи
10 Окт. 2026
Транспортното министерство оправда с времето кратката спасителна акция

Транспортното министерство оправда с времето кратката спасителна акция
10 Окт. 2026
Росен Йорданов отказва да си направи отвод от делото "Петрохан"

Росен Йорданов отказва да си направи отвод от делото "Петрохан"
10 Окт. 2026 Обновена
Съдебни служители се разбунтуваха за по-високи заплати

Съдебни служители се разбунтуваха за по-високи заплати
10 Окт. 2026
Министърът на културата сменя инспектори със стратези

Министърът на културата сменя инспектори със стратези
10 Окт. 2026
Кандев: Изборната търговия е в колосални размери

Кандев: Изборната търговия е в колосални размери
09 Окт. 2026
Илияна Йотова отказа дебат с Андрей Гюров

Илияна Йотова отказа дебат с Андрей Гюров
09 Окт. 2026
Радев си говорил с дясната ръка на Зеленски само за мир, не за война

Радев си говорил с дясната ръка на Зеленски само за мир, не за война
09 Окт. 2026
Военни кацнаха на ABLE и не откриха отломки от дрон

Военни кацнаха на ABLE и не откриха отломки от дрон
09 Окт. 2026 Обновена
Правосъдният министър издирва кандидат за и.ф. главен прокурор

Правосъдният министър издирва кандидат за и.ф. главен прокурор
09 Окт. 2026
Четирима младежи загинаха при челен удар със 139 км/ч

Четирима младежи загинаха при челен удар със 139 км/ч
09 Окт. 2026 Обновена
Визита на Буданов в София опроверга Радев за дроновете

Визита на Буданов в София опроверга Радев за дроновете
09 Окт. 2026 Обновена
Демерджиев обвърза бомбените заплахи с полетите на Пеевски

Демерджиев обвърза бомбените заплахи с полетите на Пеевски
09 Окт. 2026 Обновена
Шумно арестуваният испански шаман бе пуснат набързо

Шумно арестуваният испански шаман бе пуснат набързо

09 Окт. 2026
Парламентът излиза в предизборна ваканция

Парламентът излиза в предизборна ваканция
09 Окт. 2026
Румънски крайни националисти бяха в парламента по покана на ПБ

Румънски крайни националисти бяха в парламента по покана на ПБ
09 Окт. 2026 Обновена
Борбата на КПК с корупцията се спъна в битови неуредици

Борбата на КПК с корупцията се спъна в битови неуредици
09 Окт. 2026 Обновена
Наши рибари намериха обран кораб, изоставен след дронов удар

Наши рибари намериха обран кораб, изоставен след дронов удар
08 Окт. 2026
Сирия недоумява защо България спря да търси потъналите моряци

Сирия недоумява защо България спря да търси потъналите моряци
08 Окт. 2026 Обновена
Варненската полиция разследва "такса спокойствие" за синята зона

Варненската полиция разследва "такса спокойствие" за синята зона
08 Окт. 2026
И със 131 депутати ПБ не осигури кворум в парламента

И със 131 депутати ПБ не осигури кворум в парламента
08 Окт. 2026
Демерджиев атакува Пеевски с нова порция имена и данни за полетите му

Демерджиев атакува Пеевски с нова порция имена и данни за полетите му
08 Окт. 2026
Борисов: Според службите потъналият кораб е превозвал войска

Борисов: Според службите потъналият кораб е превозвал войска
08 Окт. 2026
ПБ обяви закона за ликвидирането на Комисията по досиетата

ПБ обяви закона за ликвидирането на Комисията по досиетата
08 Окт. 2026 Обновена
Всеки втори избира по-рисково инвестиране на втората пенсия

Всеки втори избира по-рисково инвестиране на втората пенсия
08 Окт. 2026
Правителството на Радев скоростно разреши завода за барут на Гебрев

Правителството на Радев скоростно разреши завода за барут на Гебрев
07 Окт. 2026
Над 100 души са съкратени от министерството на иновациите

Над 100 души са съкратени от министерството на иновациите
07 Окт. 2026
Радев отрече думите на Зеленски за руските дронове

Радев отрече думите на Зеленски за руските дронове
07 Окт. 2026 Обновена
Петиция за нула време върна влака Русе-Пловдив

Петиция за нула време върна влака Русе-Пловдив
07 Окт. 2026
Шефката на ревматологията в "Св. Георги" е признала за схемата с НЗОК

Шефката на ревматологията в "Св. Георги" е признала за схемата с НЗОК
07 Окт. 2026 Обновена
Кабинетът предложи ордени за връщането на Самуил

Кабинетът предложи ордени за връщането на Самуил
07 Окт. 2026
Прекратена е операцията по издирване на екипажа на потъналия кораб

Прекратена е операцията по издирване на екипажа на потъналия кораб
07 Окт. 2026 Обновена
ЕС ни предоставя спътникови данни заради ударите в Черно море

ЕС ни предоставя спътникови данни заради ударите в Черно море
07 Окт. 2026
България спешно поръчва още 5 ракетни комплекса "Ирис" от Германия

България спешно поръчва още 5 ракетни комплекса "Ирис" от Германия
07 Окт. 2026

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Спортът по телевизията - 13 октомври
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11 Окт. 2026

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