Афти ще се лекуват с лепенки Пластирът се залепва директно върху афтите.



Обикновено хората се лекуват със стероидни кремове или спрейове, които се впръскват върху раните. Проблемът с тези лечения е, че лекарството бързо се разнася и има кратък контакт с раната. В резултат на това те нямат голям терапевтичен ефект.



Учени от университета в Шефилд в сътрудничество с колеги от датската фирма Dermtreat A/S, създали лепенката Rivelin. Тя е направена от полимерни наночастици, в които се поставя стероид - клобетазол-17-пропионат. Лепенката има непроницаема мембрана. Така тя остава здраво прилепнала във влажния интериор на устата и непрекъснато освобождава лекарствата директно върху раната.



Лепенката пада след около 2 часа - предостатъчно време, за да подейства лекарството.



