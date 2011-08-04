ТОТО ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, ТИРАЖ №52 ТОТО 2







"6 от 49"



Числа: 3, 12, 22, 30, 36, 43. Печалби: 6 - няма, 5 - 8 по 3019.60 лв., 4 - 491 по 49.20 лв., 3 - 8214 по 4.10 лв. ДЖАКПОТ: 4 822 525.89 лв.







"6 от 42"



Числа: 1, 13, 17, 25, 36, 40. Печалби: 6 - няма, 5 - 2 по 5811.20 лв., 4 - 296 по 39.30 лв., 3 - 4984 по 3.30 лв. ДЖАКПОТ: 939 269.35 лв.







"5 от 35"



I теглене: 1, 18, 20, 24, 31. Печалби: 5 - 2 по 12 004.50 лв., 4 - 140 по 150.10 лв., 3 - 5756 по 5.20 лв.; II теглене: 7, 8, 9, 27, 31. Печалби: 5 - 1 по 24 009.10 лв., 4 - 234 по 89.80 лв., 3 - 6990 по 4.30 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 2, 4, 9. Цифра: 9, 7, 3. Печалби: 3 - 3 по 7146.50 лв., 2 - 1121 по 19.10 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"Зодиак"



Числа: 12, 17, 28, 32, 47. Зодия: 12. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 3 по 500.00 лв., 3+1 - 14 по 100.00 лв., 3 - 164 по 10.00 лв., 2+1 - 255 по 5.00 лв., 1+1 - 1243 по 1.50 лв., 2 - 2729 по 0.80 лв., 0+1 - 1989 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 40; Месец: 02; Дата: 16; Ден: 1. Печалби: група 1 - няма, група 2 - няма, група 3 - няма, група 4 - 6 по 38.10 лв., група 5 - 3 по 76.10 лв., група 6 - 5 по 36.60 лв., група 7 - 10 по 22.80 лв., група 8 - 18 по 10.20 лв., група 9 - 43 по 6.40 лв., група 10 - 78 по 4.10 лв., група 11 - 92 по 4.00 лв., група 12 - 168 по 2.70 лв., група 13 - 533 по 1.80 лв., група 14 - 1082 по 1.40 лв., група 15 - 2073 по 1.20 лв. ДЖАКПОТ: 1598.89 лв.







"Втори тотошанс"



"6 от 49"



Печалба: лек автомобил - фиш с номер 517852589 (от Стара Загора).







"5 от 35"



Печалби: 2000 лв. - фишове с номера: 989467127 (от Бистрица), 117442129 (от Лом), 104193831 (от София), 925842621 (от Ботевград).







ТОТО 1



"13 срещи"



Знаци: Х, 2, Х, Х, Х, 1, 2, Х, 1, 2, Х, 1, 1. Печалби: 13 и 12 - няма, 11 - 6 по 71.50 лв., 10 - 56 по 10.70 лв. ДЖАКПОТ: 1057.09 лв.







"12 тип 1Х2"



Знаци: Х, 1, 1, Х, 2, 2, 2, Х, Х, 2, 1, 2. Печалби: 12 - няма, 11 - 4 по 16.00 лв. ДЖАКПОТ: 284.66 лв.







"10 от 10"



Знаци: 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1 2, Х. Печалби: 10 - няма. ДЖАКПОТ: 271.80 лв. 71