Прелет над печата

Уйдурма

Щастлив е оня премиер, който може да разчита на вестниците. А вестниците са клети, но то си е техен проблем, както би казал същият премиер. Разпищолването е на общо основание, обаче тук-там гърдите се разголват повече от необходимото при хвърлянето на амбразурата. И с леко неудобство прелитащият започва.



Историята с "острова на Борисов" е превърнала вестниците в Острова на разбирателството между четвъртата и изпълнителната власт. Ще речете - нищо ново. Обаче печатът трябва да се чопли като нос - ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Например 1-а стр. на "24 часа" крещи - "Анонимен сайт излъга за "острова на Бойко". Казва го Антонис Серетис. С името си". Въпрос 1: Who the hell is Антонис Перетис?. Гръцки брокер на недвижими имоти, надежден източник. Но започва чопленето - нам си кои медии имали наглостта да плюват премиерската особа, а фалшивият сайт, който публикува партенката за острова, даже взел стара информация на "24 часа", но без да цитира - с цел конспирация. И то каква: "Вероятно, за да се подскаже, че Борисов, четейки любимия си "24 часа", си харесал Фидониси". Фидониси е Островът на фалшивите новини. А клетата медийна независимост е най-сигурният свидетел на премиера. Той самият рече на заседанието на Минсъвета: "Давам оставка, ако е истина, че имам остров" ("Стандарт"). Сакън, бащице! Тия слухове са фейк, фалшиви, уйдурма. И кажи на Патриотите да не приемат Закон за чистотата на езика, тогава как ще казваме, че всичко лошо за тебе е фейк?!



Но в живота има и реални проблеми, а не само фалшиви. Както съобщава "Телеграф" - "По 10 духват от затвора всяка година". Неблагодарници, затворническата администрация ги изведе на чист въздух да бачкат, те търтят да бягат. Простащина. Добре, че оперативната обстановка често се променя и предлага неподозирани възможности. Като тази в "Монитор" - "BG манатарката червива, минахме на румънска". Ключовата информация тук е, че индобългарите вече не щат да берат конвенционални гъби, а търсели трюфели. Не може ли за гъби да пращаме затворниците? И без това се трепят да бегат по горите. Поне некоя работа да свършат.