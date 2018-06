Балканите са в плен на боклуците

ablepsia 28 Юни 2018 04:44 Именно - на Вашингтон и (Бр)Юксел



Сбито и неоспоримо. Останалото са само подробности от пейзажа (да цитирам любимия си Станислав Стратиев, светла му памет!) - политическия, културния, общностния, мисловния и боклучавия...



Американците що не се заемат със собствените си бокуци, ами са хукнали да дирят балканските такива? Кой стои зад въпроснана "Орб", кой й е платил за "проучването" и с каква цел?

САЩ са най-големите световни замърсители във всяко отношение, що не си гледат тяхната държава, ми хукнали по света да сочат другите с пръст:



Why Americans Lead the World in Food Waste

https://www.theatlantic.com/business/archive/2016/07/american-food-waste/491513/



Ей на и заглавие от "Форбс"

Western nations and the U.S. lead the world in waste production, and the ... As

bad as it is for the U.S. to top the list of the biggest waste



