СТАТИСТИКА

Нигерия - Аржентина 1:2 (Моузес 51-д; Меси 14, Рохо 86), Исландия - Хърватия 1:2 (Сигурдсон 76-д; Бадел 53, Перишич 90)



КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ОТБОР П Р З ГР Т 1. Хърватия 3 0 0 7:1 9 2. Аржентина 1 1 1 3:5 4 3. Нигерия 1 0 2 3:4 3 4. Исландия 0 1 2 2:5 1

Група F

Южна Корея - Германия 2:0 (Ким Йонг-Гвон 90+3, Сон Хюнг-Мин 90+6), Мексико - Швеция 0:3 (Аугустинсон 50, Гранквист 62-д, Алварес 74-авт)



КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

ОТБОР П Р З ГР Т 1. Швеция 2 0 1 5:2 6 2. Мексико 2 0 1 3:4 6 3. Корея 1 0 2 3:3 3 4. Германия 1 0 2 2:4 3

1/8-финали

събота (30 юни), 17 ч.: Франция - Аржентина (в Казан); от 21 ч.: Уругвай - Португалия (в Сочи); неделя (1 юли), 17 ч.: Испания - Русия (в Москва, "Лужники"); от 21 ч.: Хърватия - Дания (в Нижни Новгород).



Голмайстори

5 гола - Хари Кейн (Анг);

4 гола - Кристиано Роналдо (Пор), Ромелу Лукаку (Бел);

3 гола - Денис Черишев (Рус), Диего Коста (Исп);

2 гола - Артьом Дзюба (Рус), Миле Йединак (Авл), Лука Модрич (Хър), Ахмед Муса (Ниг), Филипе Коутиньо (Бра), Еден Азар (Бел), Джон Стоунс (Анг), Луис Суарес (Ур), Мохамед Салах (Ег), Андреас Гранквист (Шв), Сон Хюнг-Мин (Кор)



Група DНигерия - Аржентина 1:2 (Моузес 51-д; Меси 14, Рохо 86), Исландия - Хърватия 1:2 (Сигурдсон 76-д; Бадел 53, Перишич 90)КРАЙНО КЛАСИРАНЕГрупа FЮжна Корея - Германия 2:0 (Ким Йонг-Гвон 90+3, Сон Хюнг-Мин 90+6), Мексико - Швеция 0:3 (Аугустинсон 50, Гранквист 62-д, Алварес 74-авт)КРАЙНО КЛАСИРАНЕ1/8-финалисъбота (30 юни), 17 ч.: Франция - Аржентина (в Казан); от 21 ч.: Уругвай - Португалия (в Сочи); неделя (1 юли), 17 ч.: Испания - Русия (в Москва, "Лужники"); от 21 ч.: Хърватия - Дания (в Нижни Новгород).Голмайстори5 гола - Хари Кейн (Анг);4 гола - Кристиано Роналдо (Пор), Ромелу Лукаку (Бел);3 гола - Денис Черишев (Рус), Диего Коста (Исп);2 гола - Артьом Дзюба (Рус), Миле Йединак (Авл), Лука Модрич (Хър), Ахмед Муса (Ниг), Филипе Коутиньо (Бра), Еден Азар (Бел), Джон Стоунс (Анг), Луис Суарес (Ур), Мохамед Салах (Ег), Андреас Гранквист (Шв), Сон Хюнг-Мин (Кор) 126