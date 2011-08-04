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СПОРТ

СТАТИСТИКА

Група D
Нигерия - Аржентина 1:2 (Моузес 51-д; Меси 14, Рохо 86), Исландия - Хърватия 1:2 (Сигурдсон 76-д; Бадел 53, Перишич 90)

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ОТБОРПРЗГРТ
1. Хърватия3007:19
2. Аржентина1113:54
3. Нигерия1023:43
4. Исландия0122:51

Група F
Южна Корея - Германия 2:0 (Ким Йонг-Гвон 90+3, Сон Хюнг-Мин 90+6), Мексико - Швеция 0:3 (Аугустинсон 50, Гранквист 62-д, Алварес 74-авт)

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ
ОТБОРПРЗГРТ
1. Швеция2015:26
2. Мексико2013:46
3. Корея1023:33
4. Германия1022:43

1/8-финали
събота (30 юни), 17 ч.: Франция - Аржентина (в Казан); от 21 ч.: Уругвай - Португалия (в Сочи); неделя (1 юли), 17 ч.: Испания - Русия (в Москва, "Лужники"); от 21 ч.: Хърватия - Дания (в Нижни Новгород).

Голмайстори
5 гола - Хари Кейн (Анг);
4 гола - Кристиано Роналдо (Пор), Ромелу Лукаку (Бел);
3 гола - Денис Черишев (Рус), Диего Коста (Исп);
2 гола - Артьом Дзюба (Рус), Миле Йединак (Авл), Лука Модрич (Хър), Ахмед Муса (Ниг), Филипе Коутиньо (Бра), Еден Азар (Бел), Джон Стоунс (Анг), Луис Суарес (Ур), Мохамед Салах (Ег), Андреас Гранквист (Шв), Сон Хюнг-Мин (Кор)

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