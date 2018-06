Треска за стадиони

26 Юни 2018 20:19

Стадионът във Фелшут събира два пъти повече зрители, отколкото са жителите на града

Foxborough is a town in Norfolk County, Massachusetts, United States, about 22 miles (35 km) southwest of Boston and 18 miles (29 km) northeast of Providence, Rhode Island. Foxborough is part of the Boston metropolitan statistical area. The population was 16,865 at the 2010 census.

Foxboro Stadium, originally Schaefer Stadium and later Sullivan Stadium, was an outdoor stadium located in Foxborough, Massachusetts, United States. It opened in 1971 and served as the home of the New England Patriots of the National Football League (NFL) until 2001 and also as the home venue for the New England Revolution of Major League Soccer (MLS) from 1996 to 2001. The stadium was the site of several games in both the 1994 FIFA World Cup and the 1999 FIFA Women's World Cup which the U.S. won. Foxboro Stadium was demolished in 2002 and replaced by Gillette Stadium and the Patriot Place shopping center.



Capacity - 60,292*



Туй е едно абсолютно нищо!!!Популизмът (примерно!) в САЩ е на много по-високо ниво!Доказвам веднага с пример от Световното 94!През 1990 г. населението е билодуши.https://en.wikipedia.org/wiki/Foxborough,_MassachusettsИ вижте гадните американски популисти кво направили, и то на Световното, когато всички непопулисти ги дебнат!https://en.wikipedia.org/wiki/1994_FIFA_World_CupЧетири пъти и кусурот населението на града!Има какво да учат унгарските популисти от американските популисти!-----заб. в справката за Световното се сочи, което не променя Извода! При необходимост мога да спусна още примери!