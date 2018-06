Компании се спасяват от търговската война между САЩ и ЕС

26 Юни 2018 20:40

Някои цифри обаче сочат, че въведените от ЕС мита имат по-скоро символичен характер.

Annex III

The substantially equivalent concessions or other obligations under GATT 1994 were calculated as follows:



1. The US measures affect at least US $ 7.2 billion imports of the relevant steel and aluminium products from the European Union into the United States in 2017. Application of the US measures would result in theoretical additional duty collected for 2017 of US $ 1.6 million.

Therefore, a suspension of trade concessions on the products in Annex I and Annex II up to a level which reflects and does not exceed the amount that would result from the application of the United States' measures to the imports of the steel and aluminium products from the European Union into the United States represents an appropriate suspension of the application of substantially equivalent trade concessions in line with the Agreement on Safeguards

2. The total amount of additional ad valorem duties of a maximum rate of 25% in Annex I reflects the United States' tariff increase of 25% on imports of "carbon and alloy flat products" and "carbon and alloy long products" from the European Union into the United States. These are the steel products for which the United States' safeguard measures have not been taken as a result of an absolute increase in imports.



Кои по-точно - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 0?Даже и числа няма, които да сочат подобно нещо, защото в края на писмото на ЕС до СТО (с. 18), с което се прави заявка за допълнителните мита, има точна сметка, че тези европейски мита са реципрочни (като обща сума) на американските.Такава е процедурата и ЕС иска да покаже, че я спазва, за да може да оспори указа на Тръмп в СТО и той да бъде отменен, както вече се е случвало.http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156909.pdf