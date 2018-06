Бягство безкрай

25 Юни 2018 20:20

"1. Всеки човек има право свободно да се придвижва

и да избира своето местожителство

в пределите на всяка държава."

"Всеки човек има право да напусне всяка страна, включително и своята, и да се връща в страната си."

Article 13.

(1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.

(2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Много неясно написано. Ако беше написано "в пределите на своята и всички останали държави" би било по-ясно, но според мене е по-скоро "в границите на собствената държава", иначе защо ще се споменават граници? Не съм лингвист, нека по-компетентните уточнят.Под напускане на държава се разбира, че няма право да бъде задържан без повод ако иска да напусне всяка една държава и че не може да бъде преследван за това, че е напуснал собствената си държава ако се върне в нея. Пак не мога да гарантирам абсолютна точност, но написаното е твърде обтекаемо.