Пътища под земята Надя Стефанова Пътниците се качват в малкия автобус, след което платформата го сваля под земята.



Илън Мъск обяви планове за изграждане на транспортни тунели още в края на 2016 г. За целта той основа The Boring Company и няколко месеца по-късно компанията представи концепцията за система от транспортни тунели за автомобили. Според плана под града ще има голяма мрежа от транспортни тунели с много изходи на повърхността. Автобусът, който е малко по-голям от автомобил, ще паркира на специална платформа на повърхността, а след това платформата ще го свали с пътниците в тунел и така ще започне транспортирането. В крайната точка платформа ще качва автобуса отново на повърхността. Крайната точка всъщност ще бъде блок 37 в бизнес центъра на Чикаго.



Това не е вакуумната система Hyperloop, която все още е с тестов характер. Това, което прави The Boring Company, е цялостна подземна транспортна система, предназначена за превоз на пътници. Автобусите ще бъдат малки, до 16 пътници. Те ще тръгват от летището на всеки 30 секунди.



Цената на пътуване в системата ще бъде 20-25 долара, което е по-малко от цената на такси по този маршрут, но е по-висока от цената на билета за влак. В същото време системата трябва да стане по-бърза от двата вида транспорт - пътуване до летището или от него ще отнеме 12 минути.



The Boring Company има и други големи проекти. Тя иска да изгради голяма мрежа от автомобилни тунели близо до Лос Анджелис и планира да създаде два големи вакуумни влакови маршрута Hyperloop на западното и източното крайбрежие на Съединените щати. Миналата година Мъск заяви, че е получил устно разрешение да построи такъв маршрут между Ню Йорк и Вашингтон със спирки във Филаделфия и Балтимор, чието пътуване ще бъде 29 минути и компанията вече е започнала подготовка за строеж. През следващата година компанията планира да започне изграждането на маршрута Hyperloop, свързващ Лос Анджелис със Сан Франциско.



