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СПОРТ

ТОТО ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, ТИРАЖ №50

ТОТО 2



"6 от 49"

Числа: 3, 11, 16, 17, 22, 38. Печалби: 6 - няма, 5 - 8 по 3839.80 лв., 4 - 593 по 51.80 лв., 3 - 10 865 по 4.00 лв. ДЖАКПОТ: 4 692 162.38 лв.



"6 от 42"

Числа: 4, 6, 9, 13, 19, 21. Печалби: 6 - няма, 5 - 17 по 694.20 лв., 4 - 600 по 19.70 лв., 3 - 6976 по 2.40 лв. ДЖАКПОТ: 899 919.21 лв.





"5 от 35"

I теглене: 3, 9, 29, 32, 35. Печалби: 5 - 1 по 24 282.60 лв., 4 - 224 по 94.90 лв., 3 - 6704 по 4.50 лв.; II теглене: 17, 23, 29, 31, 35. Печалби: 5 - 3 по 8094.20 лв., 4 - 303 по 70.10 лв., 3 - 7404 по 4.10 лв.



"Тото Джокер"

Позиция: 3, 8, 9. Цифра: 8, 2, 7. Печалби: 3 - няма, 2 - 498 по 44.20 лв. ДЖАКПОТ: 40 284.75 лв.



"Зодиак"

Числа: 4, 23, 33, 40, 46. Зодия: 3. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - 1 по 5000.00 лв., 4 - няма, 3+1 - 8 по 100.00 лв., 3 - 142 по 10.00 лв., 2+1 - 214 по 5.00 лв., 1+1 - 1189 по 1.50 лв., 2 - 2196 по 0.80 лв., 0+1 - 2187 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.



"Рожден ден"

Година: 53; Месец: 08; Дата: 20; Ден: 2. Печалби: група 1 - няма, група 2 - няма, група 3 - 1 по 374.30 лв., група 4 - няма, група 5 - 8 по 29.20 лв., група 6 - 9 по 20.80 лв., група 7 - 19 по 12.30 лв., група 8 - 26 по 7.20 лв., група 9 - 34 по 8.30 лв., група 10 - 65 по 5.00 лв., група 11 - 215 по 1.70 лв., група 12 - 192 по 2.40 лв., група 13 - 485 по 2.00 лв., група 14 - 1261 по 1.30 лв., група 15 - 2055 по 1.30 лв. ДЖАКПОТ: 20 793.42 лв.



"Втори тотошанс"

"6 от 49"

Печалба: лек автомобил - фиш с номер 979419294 (от Севлиево)



"5 от 35"

Печалба: 10 000 лв. - фиш с номер 051837820 (от Пловдив).



ТОТО 1

"13 срещи"

Знаци: 1, 2, 1, 1, Х, 2, 1, 1, Х, Х, 2, 1, 1. Печалби: 13 - 3 по 2432.50 лв., 12 - 85 по 15.50 лв., 11 - 814 по 2.00 лв., 10 - 4009 по 0.57 лв. ДЖАКПОТ: няма.



"12 тип 1Х2"

Знаци: 1, Х, Х, 1, Х, 1, Х, 1, Х, 2, 1, Х. Печалби: 12 - няма, 11 - 3 по 24.10 лв. ДЖАКПОТ: 220.88 лв.



"10 от 10"

Знаци: 2, 2, 2, Х, Х, 2, 2, 1, Х, 2. Печалби: 10 - няма. ДЖАКПОТ: 127.90 лв.

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