Футболна седмица

19:55 Победа на Нигерия остави вратичка на Аржентина Исландците пропуснаха VAR-дузпа и отстъпиха с 0:2

18:40 Борисов разговаря с руски журналисти Срещата била в рамките на Българското европредседателство, пише премиерът във Фейсбук страницата си

18:24 БЕХ пласира еврооблигации за 400 милиона евро Новият заем ще бъде използван за погасяване на стари дългове

16:26 Водената от САЩ коалиция е ударила от въздуха сирийската провинция Хомс Нападнаха съветници от американската коалиция в зона за деескалация в Сирия

16:08 Сотир Цацаров: Да се поеме лична отговорност за поредния случай на избягал затворник „Системата е на ръба”, твърди главният прокурор