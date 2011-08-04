Футболна седмица

Събота
БНТ1 и БНТ HD
15.00 Мондиал 2018: Белгия - Тунис
18.00 Мондиал 2018: Република Корея - Мексико
21.00 Мондиал 2018: Германия - Швеция
Диема спорт
19.00 Контрола: "Лудогорец" - "Карабах"
Евроспорт 2
23.55 Мейджър лийг сокър: "Филаделфия Юниън" - "Ванкувър Уайткепс"
Неделя
БНТ1 и БНТ HD
15.00 Мондиал 2018: Англия - Панама
18.00 Мондиал 2018: Япония - Сенегал
21.00 Мондиал 2018: Полша - Колумбия
Евроспорт
02.30 Мейджър лийг сокър: "Орландо Сити" - "Монреал Импакт"
Евроспорт 2
23.55 Мейджър лийг сокър: "Ню Йорк Сити" - "Торонто"
Понеделник
БНТ1
17.00 Мондиал 2018: Уругвай - Русия
21.00 Мондиал 2018: Испания - Мароко
БНТ HD
17.00 Мондиал 2018: Саудитска Арабия - Египет
21.00 Мондиал 2018: Португалия - Иран
Вторник
БНТ1
17.00 Мондиал 2018: Дания - Франция
21.00 Мондиал 2018: Нигерия - Аржентина
БНТ HD
17.00 Мондиал 2018: Австралия - Перу
21.00 Мондиал 2018: Исландия - Хърватия
Диема спорт
18.30 Контрола: "Лудогорец" - ФК "Ахмат"
Сряда
БНТ1
17.00 Мондиал 2018: Южна Корея - Германия
21.00 Мондиал 2018: Сърбия - Бразилия
БНТ HD
17.00 Мондиал 2018: Мексико - Швеция
21.00 Мондиал 2018: Коста Рика - Швейцария
Диема спорт
19.00 Контрола: "Лудогорец" - Национален отбор на Сирия
Четвъртък
БНТ1
17.00 Мондиал 2018: Япония - Полша
21.00 Мондиал 2018: Англия - Белгия
БНТ HD
17.00 Мондиал 2018: Колумбия - Сенегал
21.00 Мондиал 2018: Тунис - Панама
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