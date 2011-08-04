×

Здравейте, по повод новата страница на в. "СЕГА" ви молим да прегледате информацията, която сте въвели за вашия потребителски профил. При стартирането на новия сайт ще бъдат прехвърлени единствено потребителите, които са потвърдили имейл адреса си. Ще виждате това съобщение, докато не потвърдите вашата информация. Имейлът, който сте използвали за създаването на този потребителски профил е:

(Ако полето е празно, значи нямате въведен имейл адрес и при прехвърлянето на новата страница ще изгубите акаунта си.)


Потвърди по-късно Потвърди СЕГА
:: Добре дошъл CommonCrawl [Bot] (Бот)
ГОРЕЩИ НОВИНИ
Исландците пропуснаха VAR-дузпа и отстъпиха с 0:2
Срещата била в рамките на Българското европредседателство, пише премиерът във Фейсбук страницата си
Новият заем ще бъде използван за погасяване на стари дългове
Нападнаха съветници от американската коалиция в зона за деескалация в Сирия
„Системата е на ръба”, твърди главният прокурор
Столтенберг очаква Македония да бъде поканена в НАТО в началото на юли
Наводнение в подлеза на СУ Св."Климент Охридски"
Преводач
iTranslate4.eu
СТАТИСТИКИ
Общо 385,860,674
Активни 688
Страници 19,368
За един ден 1,302,066
СПРАВОЧНИК

Футболна седмица

Събота

БНТ1 и БНТ HD

15.00 Мондиал 2018: Белгия - Тунис

18.00 Мондиал 2018: Република Корея - Мексико

21.00 Мондиал 2018: Германия - Швеция

Диема спорт

19.00 Контрола: "Лудогорец" - "Карабах"

Евроспорт 2

23.55 Мейджър лийг сокър: "Филаделфия Юниън" - "Ванкувър Уайткепс"



Неделя

БНТ1 и БНТ HD

15.00 Мондиал 2018: Англия - Панама

18.00 Мондиал 2018: Япония - Сенегал

21.00 Мондиал 2018: Полша - Колумбия

Евроспорт

02.30 Мейджър лийг сокър: "Орландо Сити" - "Монреал Импакт"

Евроспорт 2

23.55 Мейджър лийг сокър: "Ню Йорк Сити" - "Торонто"



Понеделник

БНТ1

17.00 Мондиал 2018: Уругвай - Русия

21.00 Мондиал 2018: Испания - Мароко

БНТ HD

17.00 Мондиал 2018: Саудитска Арабия - Египет

21.00 Мондиал 2018: Португалия - Иран



Вторник

БНТ1

17.00 Мондиал 2018: Дания - Франция

21.00 Мондиал 2018: Нигерия - Аржентина

БНТ HD

17.00 Мондиал 2018: Австралия - Перу

21.00 Мондиал 2018: Исландия - Хърватия

Диема спорт

18.30 Контрола: "Лудогорец" - ФК "Ахмат"



Сряда

БНТ1

17.00 Мондиал 2018: Южна Корея - Германия

21.00 Мондиал 2018: Сърбия - Бразилия

БНТ HD

17.00 Мондиал 2018: Мексико - Швеция

21.00 Мондиал 2018: Коста Рика - Швейцария

Диема спорт

19.00 Контрола: "Лудогорец" - Национален отбор на Сирия



Четвъртък

БНТ1

17.00 Мондиал 2018: Япония - Полша

21.00 Мондиал 2018: Англия - Белгия

БНТ HD

17.00 Мондиал 2018: Колумбия - Сенегал

21.00 Мондиал 2018: Тунис - Панама

220
Дай мнение по статията
Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на СЕГА АД