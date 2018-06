13-членно жури ще избира най-доброто късо кино Фестивалът "В Двореца", както подсказва името му, се разполага сред ботаническата градина в Балчик и двореца на Мария Румънска.



Утре се открива най-големият и престижен фестивал за късометражно кино у нас, който от тази година е и официален партньор на Филмовата академия в САЩ. Вече 15 години "В Двореца" (In The Palace) предлага разнообразие от продукции, обучителни ателиета, срещи с изявени имена от киноиндустрията, както и ежедневна музикална програма.



13-членно международно жури пристига в Балчик, за да оцени най-добрите филми идната седмица. В конкурсната програма влизат 62 филма, от които 15 български. В комисията е Линда Олшевски - директор на най-успешната компания за късометражни филми в света Shorts International Ltd., чиито продукции са получили многобройни номинации "Оскар" и фестивални награди. Името на Линда е свързано с хитови заглавия като "Шрек", "Принцът на Египет", "Пътят към Елдорадо". В практиката си е била дори оператор на документални филми в Афганистан и Мексико. Нейна е и задачата да селектира продукции с номинация за "Оскар" за разпространение в iTunes.



Алън Маккуин пък е работил за компаниите 20th Century Fox, Pathe, Universal, Miramax, Nordisk, Kinowelt и макар да е специалист по филмова дистрибуция, продажби и бизнес, той е също и автор на книги, сценарии, преподава и творческо писане. От полска страна към журито ще се включи режисьорът Катарина Климкиевич, призьорка от "Берлинале", носител на Европейска филмова награда и експерт в Полския филмов институт. От Румъния към екипа се присъединяват Мануела Чернат и Масимилиано Нардули. В Балчик гостуват още Вим Ванакер - продуцент, автор и режисьор на филми, селекционер за официалната надпревара за късометражни филми в Кан и ръководител на департамент "Сценарий" на "Ниси маса", Якопо Кеса от Италия - Якопо Кеса от Италия, директор на Националния филмов център за късометражно кино, американската операторка Санди Сисел, носителят на БАФТА Файзал-Азам Къреши и др.



Българските гласове в журито са на продуцентката Росица Вълканова и критикът и преподавател проф. Божидар Манов.



