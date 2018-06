Арт лупа Снимка: ЕПА/БГНЕС Пол Макартни



обяви, че на 7 септември излиза неговият 17-и солов албум, озаглавен Egypt Station. Той го описва като разказ за музикално пътуване и разкри две от заглавията, включени в него: "Come on to Me" et "I Don't Know". Макартни, чийто предишен албум излезе преди пет години, обяснява на интернет сайта си, че заглавието Egypt Station идва от името на картина, която той е рисувал и приканва към "калейдоскопично пътуване през низ от музикални територии". "В Egypt Station всяко заглавие е като спирка. Това ни помогна да структурираме идеите за песните. Сякаш музиката идва от място, което съм сънувал", казва легендата на британската поп музика. Албумът започва и завършва с две инструментални парчета, които са озаглавени просто Station I и Station II.







Фотоси на Джони Деп,



