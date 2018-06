ГЕРБ се бори със зъби и нокти да закрие делата във ВАС

ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ

Сблъсък между депутати и съдии се разигра в парламентарната правна комисия при разглеждането на поправки в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), предложени от ГЕРБ. С промените се засекретяват дела, гледани на последна инстанция във Върховния административен съд (ВАС), с аргумента, че така правосъдието ще стане по-бързо. Съдиите обаче се противопоставиха и обясниха, че процедурата ще стане още по-тежка.



В сряда депутатите представиха компромисен вариант, според който съдът ще решава с определение дали заседанието да бъде открито или закрито, когато делото се гледа от тричленен състав. То няма да подлежи на обжалване. Ако страна по делото поиска заседанието да е открито, съдът ще се съобразява с това. Делото няма да може да е закрито и ако се гледа само на една инстанция или от петчленен съвет на ВАС.



Шефът на ВАС Георги Чолаков коментира, че Пленумът на съда поддържа сегашния ред. Заместничката му Теодора Николова изтъкна, че касационното производство в Европа е публично, а закриване на дела се допуска по изключение при нарушаване на обществения ред или на правата на гражданите. Николова посочи, че и без това натовареният ВАС щял да се затрудни допълнително, тъй като предварително ще разглежда съответното дело, за да реши да бъде открито или не.



Шефът на правната комисия Данаил Кирилов от ГЕРБ се държа рязко със съдиите и заяви, че не вярва на становището на Пленума им. "67 съдии са го подписали", подчерта Чолаков. Според Кирилов, ако се приеме компромисният вариант, общото правило ще бъде заседанието да бъде открито, тъй като всеки щял да иска да е така.



Комисията одобри и закритите заседания, и компромиса за откритите. Окончателната редакция ще стане ясна чак когато законопроектът влезе на второ четене в пленарната зала.







ЦИТАТ



Данаил Кирилов (ГЕРБ), шеф на правната комисия:



"Bъoбщe нe вяpвaм нa cтaнoвищeтo, зaявeнo oт плeнyмa нa BAC. He мe пpeкъcвaйтe, зaщoтo щe ви изгoня oт зaceдaниeтo! He ви нaпaдaм, нe ви oбвинявaм в лицeмepиe, нo aкo зaпoчнeтe дa paбoтитe пo дpyгия peд, тo мoжe би щe ви ce пpoмeни. Дaйтe тoгaвa гapaнция, чe плътни 10 минyти щe ни cлyшaтe cтpaнитe! Дa взeмeм дa въвeдeм aнглocaкcoнcкoтo пpaвo c жypитo, къдeтo вceки aктьop щe e нaй-дoбpият плeдиpaщ aдвoкaт! Но ще слушате и общественика Иван Петров, който пише по пет жалби дневно!"