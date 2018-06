МЗ иска повече станции за измерване чистотата на въздуха

RayDavis 21 Юни 2018 11:57 http://aqicn.org/city/bulgaria/sofia/pavlovo/

Pavlovo, Sofia AQI: Pavlovo, Sofia Real-time Air Quality Index (AQI).

124 Unhealthy for Sensitive Groups PM2.5 AQI

124 Pavlovo, Sofia, Bulgaria PM25 (fine particulate matter) measured by Sofia Municipality, National Automated control air quality (Столична Община, Национална автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух).

Values are converted to the US EPA AQI standard. 53 132

O3 AQI

16 Pavlovo, Sofia, Bulgaria O3 (ozone) measured by Sofia Municipality, National Automated control air quality (Столична Община, Национална автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух).

Values are converted to the US EPA AQI standard. 4 46