Ливански хореограф открива One Dance Week в Пловдив "#Минаре" е танц против примирението с войната



Дом на културата "Борис Христов"







Световна предпремиера на спектакъла "#Минаре" ще открие 11-ото издание на международния фестивал за съвременен танц и пърформанс One Dance Week на 21 септември от 19:30 ч. в Пловдив. Известният ливански хореограф Омар Раджех поставя шоуто като артистична реакция срещу разрушаването на древния град Алепо по време на войната в Сирия. И по-специално на неговата "душа" - историческото хилядолетно минаре на Голямата джамия, разрушено при артилерийски обстрел. Постановката обединява съвременен танц, визуални изкуства, арабска музика и кадри от дронове по време на изпълнението.



Омар Раджех е един от най-смелите и силни гласове на съвременната танцова сцена, хореограф величина за арабския свят и автор на спектакли в копродукция с престижни европейски театри и фестивали. Той е основател на BIPOD - ежегоден танцов фестивал в Бейрут, който представя творби на местни и чуждестранни танцови компании, а отскоро и на TAKWEEN - Училище за съвременен танц в Бейрут.



"#Минаре" е спектакъл съпротива срещу унищожението на древни градове и човешки животи, на исторически постижения и култури, на миналото и бъдещето. Днес сме във въртоп от социални, религиозни и политически конфликти. Една "голяма чаршия" от загубени ценности и промити мозъци. Наблюдаваме нашествие на екстремизъм, консерватизъм, фанатизъм. Раджех не се опитва да налага мнение по тези теми, а да напомни за личната отговорност.



Българските зрители ще видят спектакъла седмица преди официалната му премиера на престижния фестивал за съвременни изпълнителски изкуства Romaeuropa в Рим.



One Dance Week ще продължи в Пловдив до 14 октомври.



