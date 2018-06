АРТ ЛУПА снимка: СМЕ Шаги и Стинг



пристигнаха в НДК, където на сцената на "Нов театър" ще репетират за концертите си в Пловдив на 19 и 20 юни. Те бяха посрещнати от министъра на културата Боил Банов. Вече е ясна и програмата за концерта на двете звезди в Античния театър. Около 20:15 часа Стинг и Шаги ще излязат заедно на сцената и ще изпълнят три песни от новия им съвместен албум "44/876". След това само Шаги ще продължи с три от най-големите си хитове, а след това феновете ще получат и основното, за което са дошли - час и половина музика на Стинг.







Победителката в "Гласът на България" -







Ния Петрова, ще се включи в концерта на Имелда Мей в Пловдив, който ще се състои на 21 септември. Младата надежда ще представи 40-минутна програма заедно със своята група. Имелда Мей е наричана "кралица на рокабили и джазирания блус", протеже на Джеф Бек, пяла заедно с Лу Рийд, Том Джоунс, Дейвид Гилмор, Робърт Плант и "Ю Ту". Концертът й се организира от радио "Тангра" и е част от форума Sounds of The Ages 2018. Билетите за събитието в Античния театър са на цени от 30 до 80 лева.







