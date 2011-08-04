ТОТО ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, ТИРАЖ №48 ТОТО 2



"6 от 49"



Числа: 11, 15, 28, 30, 31, 44. Печалби: 6 - няма, 5 - 5 по 4668.20 лв., 4 - 362 по 64.50 лв., 3 - 7135 по 4.60 лв. ДЖАКПОТ: 4 541 610.68 лв.







"6 от 42"



Числа: 2, 6, 18, 21, 27, 39. Печалби: 6 - няма, 5 - 7 по 1655.80 лв., 4 - 417 по 27.80 лв., 3 - 5766 по 2.90 лв. ДЖАКПОТ: 862 179.28 лв.







"5 от 35"



I теглене: 1, 12, 17, 21, 23. Печалби: 5 - 1 по 24 381.20 лв., 4 - 185 по 115.30 лв., 3 - 6912 по 4.40 лв.; II теглене: 7, 8, 27, 28, 30. Печалби: 5 - 2 по 12 190.60 лв., 4 - 202 по 105.60 лв., 3 - 6082 по 5.00 лв.







"Тото Джокер"



Позиция: 3, 7, 8. Цифра: 3, 8, 0. Печалби: 3 - 3 по 7134.50 лв., 2 - 576 по 37.20 лв. ДЖАКПОТ: няма.







"Зодиак"



Числа: 9, 25, 38, 41, 42. Зодия: 7. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 4 по 500.00 лв., 3+1 - 20 по 100.00 лв., 3 - 128 по 10.00 лв., 2+1 - 238 по 5.00 лв., 1+1 - 1321 по 1.50 лв., 2 - 2150 по 0.80 лв., 0+1 - 2309 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.







"Рожден ден"



Година: 66; Месец: 12; Дата: 17; Ден: 3. Печалби: група 1 - няма, група 2 - няма, група 3 - няма, група 4 - 4 по 58.50 лв., група 5 - 7 по 33.40 лв., група 6 - 10 по 18.70 лв., група 7 - 19 по 12.30 лв., група 8 - 35 по 5.40 лв., група 9 - 42 по 6.70 лв., група 10 - 105 по 3.10 лв., група 11 - 231 по 1.60 лв., група 12 - 226 по 2.10 лв., група 13 - 542 по 1.80 лв., група 14 - 1167 по 1.40 лв., група 15 - 2675 по 0.98 лв. ДЖАКПОТ: 17 754.81 лв.











"Втори тото шанс"



"6 от 49"



Печалба: лек автомобил - фиш с номер 685212480 (от Варна).







"5 от 35"



Печалби: 2000 лв. - фишове с номера: 857576342 (от София), 635480022 (от Кърджали), 199588699 (от Варна), 814215678 (от Карлово), 111861174 (от Перник).







ТОТО 1



"13 срещи"



Знаци: 1, Х, 2, 1, 2, 2, Х, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Печалби: 13 - няма, 12 - 1 по 1074.80 лв., 11 - 5 по 268.70 лв., 10 - 44 по 42.80 лв. ДЖАКПОТ: 5298.16 лв.







"12 тип 1Х2"



Знаци: 1, 2, 1, Х, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Печалби: 12 и 11 - няма. ДЖАКПОТ: 148.60 лв.







"10 от 10"



Знаци: 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, Х, 1. Печалби: 10 - 57 пo 53.40 лв. ДЖАКПОТ: няма.



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