Мондиал 2018 бе открит с 15-минутна церемония Главната звезда Роби Уилямс показа среден пръст към тв камерите Снимки: ЕПА/БГНЕС и Туитър Бившият вратар на Испания Икер Касияс и руският топмодел Наталия Водянова представиха световната купа пред зрителите преди началото на церемонията.



44-годишният Уилямс откри с хита си от 1997-а Let Me Entertain You. След него Гарифулина се включи с ария, а Уилямс я последва с Feel. После двамата заедно изпълниха друг голям хит на британеца - Angels, застанали в средата на декорация, символизираща многообразието на 32-те страни участнички. Същевременно манекенки изнесоха знамената на държавите.



В този момент настъпи и времето на Роналдо. Той се появи на сцената, водейки за ръка малчуган, символизиращ бъдещето на футбола. Голмайстор №2 на световните първенства даде на момчето пас с официалната топка на първенството, а то изпълни символичния първи удар. Накрая Роби Уилямс закри церемонията с Rock DJ, но кой знае защо показа среден пръст пред тв камерата, следяща го отблизо.



Докато техническите екипи разчистваха декорите от терена за първия мач Русия - Саудитска Арабия, руският президент Владимир Путин се обърна с приветствие.



"Приветствам всички гости на стадион "Лужники" и всички, които са се събрали във фен зоните или ни гледат по телевизията. Поздравявам ви с началото на главния турнир на планетата. Това събитие за първи път ще бъде в Русия. В нашата страна футболът не е просто най-масовият спорт, него го обичат истински още от първия официален мач, който се е състоял в Русия през 1897 г. - каза Путин. - Ние се подготвяхме отговорно за провеждането на това грандиозно мероприятие и направихме всичко, за да се потопите във великолепна атмосфера. Надявам се, че ще се запознаете с откритата, радушна, гостоприемна Русия и ще намерите тук нови приятели. Любовта към футбола ни обединява в един отбор. Тук не властват различията в езиците, във вярата и във всичко останало - в това е силата на футбола. Желая успех на всички отбори. Добре дошли в Русия!".



Накрая президентът на световната футболна централа Джани Инфантино откри официално първенството и завърши: "Благодаря, Москва! Благодаря, Русия!" Роби Уилямс изпя своите най-големи хитове... ... но незнайно защо счете за нужно да покаже среден пръст пред тв камерите. Руските фенове изпълниха "Лужники" час преди началото на церемонията в очакване на мача със Саудитска Арабия... ...Саудитската агитка също беше атрактивна 474 Кратка и стегната церемония, продължила едва 15 минути, откри XXI световно първенство по футбол в Русия. На най-големия стадион в страната - московския "Лужники", главните действащи лица бяха британската поп звезда Роби Уилямс, руската оперна прима Аида Гарифулина и двукратният световен шампион с отбора на Бразилия Луиш Назарио де Лима - Роналдо.44-годишният Уилямс откри с хита си от 1997-а Let Me Entertain You. След него Гарифулина се включи с ария, а Уилямс я последва с Feel. После двамата заедно изпълниха друг голям хит на британеца - Angels, застанали в средата на декорация, символизираща многообразието на 32-те страни участнички. Същевременно манекенки изнесоха знамената на държавите.В този момент настъпи и времето на Роналдо. Той се появи на сцената, водейки за ръка малчуган, символизиращ бъдещето на футбола. Голмайстор №2 на световните първенства даде на момчето пас с официалната топка на първенството, а то изпълни символичния първи удар. Накрая Роби Уилямс закри церемонията с Rock DJ, но кой знае защо показа среден пръст пред тв камерата, следяща го отблизо.Докато техническите екипи разчистваха декорите от терена за първия мач Русия - Саудитска Арабия, руският президент Владимир Путин се обърна с приветствие."Приветствам всички гости на стадион "Лужники" и всички, които са се събрали във фен зоните или ни гледат по телевизията. Поздравявам ви с началото на главния турнир на планетата. Това събитие за първи път ще бъде в Русия. В нашата страна футболът не е просто най-масовият спорт, него го обичат истински още от първия официален мач, който се е състоял в Русия през 1897 г. - каза Путин. - Ние се подготвяхме отговорно за провеждането на това грандиозно мероприятие и направихме всичко, за да се потопите във великолепна атмосфера. Надявам се, че ще се запознаете с откритата, радушна, гостоприемна Русия и ще намерите тук нови приятели. Любовта към футбола ни обединява в един отбор. Тук не властват различията в езиците, във вярата и във всичко останало - в това е силата на футбола. Желая успех на всички отбори. Добре дошли в Русия!".Накрая президентът на световната футболна централа Джани Инфантино откри официално първенството и завърши: "Благодаря, Москва! Благодаря, Русия!"