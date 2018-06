Енрике Иглесиас ще разгорещи есента в София Латинозвездата се завръща две години след концерта си в "Арена Армеец" Анита Димитрова Снимка: ЕПА/БГНЕС Енрике Иглесиас







Без съмнение една от най-влиятелните фигури в съвременната поп музика Енрике Иглесиас вече над две десетилетия доминира ефира, класациите и концертните сцени. За радост на многобройните си фенове у нас синът на Хулио се завръща за голям концерт в "Арена Армеец" две години след предишния си триумф на нейната сцена. Това ще е трето гостуване на латинозвездата у нас след 2010 и 2015 г.



Иглесиас идва по покана на Продуцентска компания АРТ БГ и радио Energy по повод 13-ия рожден ден на музикалната станция.



От последното си гостуване насам Енрике е издал четири големи хита - Duele El Corazon, Subeme La Radio, El Bano и Move To Miami, които едва ли ще пропусне да изпълни на сцената в София. През ноември испанецът ще гостува с актуалната си програма All The Hits Live и нова сценична продукция - по-богата сценография, включваща 500 квадратни метра LED стена, два пъти по-мащабни светлинни и пироефекти и още по-мощен саунд от този, който чухме при предишното му гостуване в "Арена Армеец".



Енрике Иглесиас е на турне от началото на 2018 г., като изнесе серия напълно разпродадени концерти в Европа - Прага, Будапеща и Любляна с по два концерта, и по един в Осло, Атина, Мюнхен, Копенхаген и Лисабон. Преди седмица Иглесиас продаде и 45 000 билета за шоуто си в Тел Авив.



Билетите за шоуто All The Hits Live на 6 ноември са на цени от 69 до 109 лв. в мрежата на "Ивентим", като първите 1000 бройки са с 10 лева отстъпка за съответната ценова категория. Организаторите припомнят, че пропуските за предишното шоу на Енрике се разпродадоха само за 18 дни. 6 ноемвриБез съмнение една от най-влиятелните фигури в съвременната поп музика Енрике Иглесиас вече над две десетилетия доминира ефира, класациите и концертните сцени. За радост на многобройните си фенове у нас синът на Хулио се завръща за голям концерт в "Арена Армеец" две години след предишния си триумф на нейната сцена. Това ще е трето гостуване на латинозвездата у нас след 2010 и 2015 г.Иглесиас идва по покана на Продуцентска компания АРТ БГ и радио Energy по повод 13-ия рожден ден на музикалната станция.От последното си гостуване насам Енрике е издал четири големи хита - Duele El Corazon, Subeme La Radio, El Bano и Move To Miami, които едва ли ще пропусне да изпълни на сцената в София. През ноември испанецът ще гостува с актуалната си програма All The Hits Live и нова сценична продукция - по-богата сценография, включваща 500 квадратни метра LED стена, два пъти по-мащабни светлинни и пироефекти и още по-мощен саунд от този, който чухме при предишното му гостуване в "Арена Армеец".Енрике Иглесиас е на турне от началото на 2018 г., като изнесе серия напълно разпродадени концерти в Европа - Прага, Будапеща и Любляна с по два концерта, и по един в Осло, Атина, Мюнхен, Копенхаген и Лисабон. Преди седмица Иглесиас продаде и 45 000 билета за шоуто си в Тел Авив.Билетите за шоуто All The Hits Live на 6 ноември са на цени от 69 до 109 лв. в мрежата на "Ивентим", като първите 1000 бройки са с 10 лева отстъпка за съответната ценова категория. Организаторите припомнят, че пропуските за предишното шоу на Енрике се разпродадоха само за 18 дни. 213