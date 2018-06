Превозвачите намериха нов повод за протест - екотаксите за камиони и автобуси Омбудсманът Мая Манолова твърди, че сумите били непосилни Алиса Иванова Снимка: БГНЕС Мая Манолова



Новите екотакси са записани в проект за изменение на Наредбата за продуктовите такси, изготвен от Министерството на околната среда. Той е пуснат за обществено обсъждане, което приключва идната седмица. Ако предложенията бъдат приети, таксата на внесените автомобили втора ръка на възраст до 5 години ще се вдигне на 290 лв. от 260 лв., а при по-старите, над 10 години, ще се повиши от 275 на 310 лв. Таксата се плаща еднократно при регистрация на моторните превозни средства в КАТ.



От Съюза на международните превозвачи оспориха въвеждането на такса за камиони и автобуси. "Това за нас е изненада. Ще бъдем натоварени с още една такса. Ние сме против въвеждането на такса за тежкотоварните автомобили и автобусите. Не възприемаме мотивите на МОСВ, че по този начин ще се ограничат вредните емисии. Те са неприемливи за транспортния бизнес. Затова ще внесем становище с предложение МОСВ да преосмисли предложението си", заяви председателят на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев.



Мая Манолова от своя страна обяви, че е нужна публичност и прозрачност за това как се харчат парите на гражданите, дадени за продуктови такси. "Тези суми са непосилни за гражданите и те трябва да знаят за какво се харчат парите им. А размерът на таксите винаги е около 15% от стойността на автомобила", коментира Манолова, цитирана от БГНЕС.



Председателят на Асоциацията на вносители на автомобили Христо Христов поиска екотаксата да отпадне с мотива, че тя няма да реши проблема с наплива на стари коли от Европа. Според него тя е трябвало да отпадне още при влизането на страната в ЕС. Броят на старите автомобили по българските пътища се е увеличил с над 60%. 120 000 автомобила излизат от употреба всяка година, но се регистрират други около 300 000. "Не е ясно къде отиват парите от екотаксите и за какво се харчат", допълни Христов.



Борислав Малинов, председател на Българската асоциация по рециклиране, оповести, че сумата, която се събира годишно от такси, е малко под 50 млн. лв. без ДДС. "Като се махне ДДС, остават 40 млн., които отиват за издръжка на дейността на рециклиращите фирми и на 591 площадки за разкомплектоване на автомобили", отбеляза той. Малинов защити идеята за екотакси за автобуси и камиони с аргумента, че сега никой не ги рециклира и те гният по улиците. В същото време се рециклирали 95% от леките автомобили.



Екомистърът Нено Димов мотивира увеличението като продължение на политиката на МОСВ за стимулиране на употребата на автомобили, които отделят по-малко вредни емисии. Според Манолова обаче сумата ще се изразходва само за рециклирането на вече излезлите от употреба моторни превозни средства и няма нищо общо с мерките за опазване чистотата на въздуха.







