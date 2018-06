Бронзовата абракадабра на Деянофф - оff

12 Юни 2018 20:59

За първи път тук щяла да бъде направена от бронз. Защо бронз? "За мен това е много интересен материал, класически и вечен. В наши дни той се използва предимно от скулпторите, но не и от архитектите. Това противопоставяне ми допадна. Винаги ме е впечатлявала вечността на този благороден материал и се радвам, че успях да създам такава огромна скулптура от него", разказва художникът пред БНР, отново преминавайки в паралелната вселена, където Бронзовата къща единствено съществува.





- Но това... на нищо не ми прилича. Какъв е покрива?

- Какъв покрив! Това е въпросът. That is the question, както е казал джентълменът Хамлет.

.......

Един малък свят от стъкло, алуминий, бетон - моите любими материали.

Ще бъде жалко, ако проектът се провали - толково много суджук може да се окачи на инсталацията...