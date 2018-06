Лекарският съюз си избра управител на частна болница за шеф

SvSophia 11 Юни 2018 05:33 Миии... ще се докарат, додето нас ни докара управителят на частния бизнес клуб НБУ г-син Игнатов и любопитната му госпойца дамянова със ЗРАСРБ-то си и Закона за училищното образование-то си. До закриване на държавното образование, пардон, здравеопазване, до закриване на държавата сиреч. Къде на бърза ръка, къде с малки стъпчици и под вещото ръководство на БГмами от всякакво естество и на НПО-та с тугинско финансиране.

Което си и беше целта на целия "преход", да ми прости Господ - a step to nowhere, step by step.