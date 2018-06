Прелет над печата

Фермер търси сладкар

Прелитащият брадяса от последните събития в Ботевград (виж съседния материал) и му се прищя нещо позитивно, нещо градивно, нещо жизнеутвърждаващо.



Готово!



Страницата "Бизнес" на "Стандарт" е химн на живота и европейската приповдигнатост. Като се почне от две рекламни дописки, че група от минерална вода и болници (не си измисляме) са "обединени от обща кауза", а верига от супермаркети "намалява пестицидите". Тоест по инерция казахме, че са рекламни дописките, пък може и да са журналистически, сега сме прекалено въодушевени и не искаме да квалифицираме. Нататък по същата страница става ясно, че "ЮЗДП зарибява три реки с пъстърва", "Екоминистърът забрани пластмасовите чаши" и най-вече - "Младите фермери във фокуса на Европа". Охххххххх. Дано пуснат и по телевизорите пак онуй предаване - "Фермер търси жена"; много хубаво шоу за интелигентни хора - сватосват хората по телевизора и те ходят при Гала да си изповядват чувствата като Плевнелиев и Деситу.



Би било рисковано обаче да се продуцира предаване "Фермер търси мъж". Не за друго, ами хората може да си помислят, че търсят някого за работа. Ако се прецизира - "Фермер търси съпруг", може би ще има успех. Щото социологията сочи, че всички мразят джендър идеологията, но слушат Азис.



А пък еднополовите двойки - ама официалните, не като Пелов и съкилийника му - имат подкрепата на Европейския съд по отношение на свободата на придвижване и пребиваване в най-справедливия Съюз: "Еднополовите съпрузи могат да живеят навсякъде в ЕС" ("Монитор"). Съдът се изказа по казус, касаещ румънец и американския му съпруг, които имали пречки в шматкането си из Стария континент.



Затова пък американската съдебна система оправда сладкар, който отказал да направи торта за сватбата на двама мъже - съдът в Колорадо го призна за дискриминатор, но Върховният съд на страната подкрепи сладкаря и правото му да работи според убежденията си.



...And Justice for all.