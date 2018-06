Хората - 0.01% от живота на Земята

На върха на всяка хранителна верига все пак стои човек.

Американски биолози са извършили количествен анализ на глобалното разпространение на биомаса на Земята - статията за това е публикувана в Proceedings of the National Academy of Sciences. Оказа се, че общото тегло на въглеродните форми на живот е 550 милиарда тона (или 550 гигатона). Съединенията на въглерода формират основата на всички известни форми на живот на Земята.Учените са установили, че 80% от общата маса идва от растенията. Около 13% от въглерода на земята се намира в бактериалните клетки, а 2% - в гъбичките.Цялото животинско царство тежи два гигатона ( милиарда тона), от които половината заемат насекоми, паякообразни и ракообразни.Що се отнася до хората, общото им тегло е 0.06 гигатона (около 0.01%), което е малко повече от масата на всички диви бозайници. Но домашните животни (едър рогат добитък, прасета и др.) са 20 пъти повече от дивите бозайници.За да получат тези данни, учените направили един вид преброяване на всички видове форми на живот с оценка на тяхната биомаса и географско разпределение. Като количествен показател за биомасата учените са използвали информация за въглеродната маса, която попада в различни таксони.Изследването е продължило 3 години.