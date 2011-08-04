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СПОРТ

ТОТО ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, ТИРАЖ №44

ТОТО 2



"6 от 49"

Числа: 6, 12, 16, 32, 38, 43. Печалби: 6 - няма, 5 - 18 по 1282.50 лв., 4 - 613 по 37.70 лв., 3 - 8732 по 3.70 лв. ДЖАКПОТ: 4 263 145.95 лв.



"6 от 42"

Числа: 5, 10, 17, 19, 21, 41. Печалби: 6 - няма, 5 - 4 по 2863.80 лв., 4 - 338 по 33.90 лв., 3 - 5868 по 2.80 лв. ДЖАКПОТ: 786 771.65 лв.



"5 от 35"

I теглене: 6, 11, 13, 18, 20. Печалби: 5 - 3 по 8658.20 лв., 4 - 363 по 62.60 лв., 3 - 8688 по 3.70 лв.; II теглене: 10, 12, 20, 26, 29. Печалби: 5 - 3 по 8658.20 лв., 4 - 243 по 93.50 лв., 3 - 6934 по 4.70 лв.



"Тото Джокер"

Позиция: 6, 8, 9. Цифра: 0, 3, 9. Печалби: 3 - 9 по 2358.20 лв., 2 - 1165 по 18.20 лв. ДЖАКПОТ: няма.



"Зодиак"

Числа: 2, 16, 18, 35, 44. Зодия: 11. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 3 по 500.00 лв., 3+1 - 14 по 100.00 лв., 3 - 195 по 10.00 лв., 2+1 - 253 по 5.00 лв., 1+1 - 1205 по 1.50 лв., 2 - 2499 по 0.80 лв., 0+1 - 1838 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.



"Рожден ден"

Година: 51; Месец: 06; Дата: 24; Ден: 1. Печалби: група 1 - няма, група 2 - няма, група 3 - 1 по 369.10 лв., група 4 - 3 по 76.90 лв., група 5 - 7 по 33.00 лв., група 6 - 6 по 30.80 лв., група 7 - 18 по 12.80 лв., група 8 - 22 по 8.40 лв., група 9 - 46 по 6.00 лв., група 10 - 51 по 6.30 лв., група 11 - 169 по 2.20 лв., група 12 - 178 по 2.60 лв., група 13 - 456 по 2.10 лв., група 14 - 1465 по 1.10 лв., група 15 - 2056 по 1.30 лв. ДЖАКПОТ: 12 314.60 лв.



"Втори тотошанс"

Печалби: лек автомобил - фиш с номер 489134952 (от Стара Загора); 2000 лв. - фишове с номера: 050244898 (от Петърница), 094447922 (Лом), 229100176 (от София), 054123099 (Пловдив), 085192092 (от Сливен).



ТОТО 1

"13 срещи"

Знаци: 1, 1, Х, 2, Х, 1, 2, 1, 2, Х, Х, 1, 2. Печалби: 13 и 12 - няма, 11 - 2 по 377.70 лв., 10 - 45 по 23.50 лв. ДЖАКПОТ: 3469.62 лв.



"12 тип 1Х2"

Знаци: 1, 2, 1, Х, Х, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1. Печалби: 12 и 11 - няма. ДЖАКПОТ: 359.88 лв.



"10 от 10"

Знаци: 1, 1, Х, Х, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Печалби: 10 - няма. ДЖАКПОТ: 1539.15 лв.

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