132 филма влизат "В Двореца" От тази година лауреатите на "В Двореца" получават правото да се представят в надпреварата за късометражния "Оскар".



Балчик







132 кратки филма са намерили място в тазгодишната официална селекция на международния фестивал за късометражно кино In the Palace. Събитието в Балчик вече извоюва свое място на международната фестивална сцена, а това лято отбелязва двоен празник - 15-ата си годишнина и несравнимия успех да бъде избран за официален партньор от Филмовата академия в САЩ. По традиция фестивалните прожекции ще се проведа в Двореца на Мария Румънска и Ботаническата градина в Балчик, като купонът ще завърши с посрещане на Джулай морнинг на брега на морето.



"В Двореца" е насочен към промотирането на филми, нови медии и дигитални изкуства с дължина под 27 минути. Новото тази година е, че след връчване на наградите той получава правото да изпрати за разглеждане от комисията на предстоящите 91-ви награди "Оскар" победителите си в три категории: най-добър международен игрален филм, най-добър международен анимационен филм, както и победителят в българската надпревара от основния състезателен панел. Тези три филма ще се борят за номинация в някоя от двете късометражни категории на Академичните награди - Animated Short Film и Live Action Short Film. Да напомним, че един от номинираните в категория късометражна анимация м.г. бе българин, макар и работещ отвъд океана и финансиран от Канадския филмов борд - Теодор Ушев със "Сляпата Вайша"



62 филма ще мерят сили в тази надпревара, като 15 от тях са български продукции - 10 игрални и 5 рисувани. Сред избраните от журито са още филми от Австралия, Бразилия, Афганистан, Мексико, Колумбия, Канада, Филипините и др.



In the Palace ще покаже пред публика и 15 документални филма, сред които три български и още от Финландия, Иран, Сърбия, Канада, Иран, Швейцария, както и на специален сегмент експериментални филми. В отделен състезателен панел ще намерят своето място студентските филми, сред които 11 анимации, 35 игрални и 8 документални продукции от всевъзможни държави. Сред интересните експерименти в селекцията се откроява полски филм със 7 режисьори, най-краткият показан филм пък ще е български, с дължина от 59 секунди.



Към фестивала в Балчик ще се присъединят филмови критици, продуценти, фестивални директори, селектори, програматори и представители на редица световни форуми. Съвсем скоро ще бъде обявена и специалната музикална програма, съпътстваща фестивала ежедневно. Освен партита вечерите тази година ще предлагат и късни прожекции на отделна сцена край морето.



Входът за конкурсната програма, както и за фокусната с номинираните ленти за Европейските филмови награди и "Оскар", които се провеждат на открито в градината на Двореца, е свободен.



