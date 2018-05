Доклад уличава Русия в намеса в избори в много страни от НАТО

29 Май 2018 00:39

Weinman was charged with two counts of aggravated assault on a police officer, aggravated assault by spitting bodily fluids on a police officer, disorderly conduct, resisting arrest, obstruction, and being a minor in possession of alcohol, police said on the department's Facebook page Sunday afternoon.

---

According to court documents, the episode was not Weinman's first encounter with police. In November, she pleaded guilty to simple assault and recklessly endangering another person over a September 2016 episode in Philadelphia. Details were not available.



Струва се да се види Лицето на Демокрацията...Доколкото разбрах момичето (20 години) сръбнало или не алкохол (бира!) на плажа, което май било забранено (underage drinking - вече не си спомням на колко години им разрешават официално да пият), надула балончето - не показало алкохол, питали я за името ѝ, тя отказала, ченгетата се амбицирали и се почнало... И дъщерята там - годинка и половина...Че може наистина да е "ухапала" ченгетата, че и да ги е наплюла - ясно, но си представям подобна случка на наш плаж... Що рев ще има от демократичните медии за диващината и варварщината на полицията, кви изводи ще се изтеглят за България, Българите (алкохолици!), Ченгетата - чудовища и пр…А представяте ли си наш или европейски Полицай така да се отнася към мигрант!?!?!?!?!?Видеото (в края на дописката)https://www.msn.com/en-us/news/us/2-nj-police-officers-reassigned-investigation-launched-in-case-of-woman-punched-on-beach-by-police/ar-AAxVkxV?ocid=spartanntp