посети музея на Владимир Маяковски в Москва и видя отвън мавзолея на Ленин. Кинозвездата е в руската столица за концерт заедно с Алис Купър и китариста на "Аеросмит" Джо Пери. Тримата са част от проекта Hollywood Vampires, който свири снощи на стадион "Олимпийски". "Вече съм бил два-три пъти в Москва, но не ми стигаше време за нищо - само за душ и бягам да представям филм", разказа Деп пред журналисти в неделя. В отговор на въпрос на ТАСС от какво сега получава най-голямо удоволствие - от снимките в киното или от работата на сцената - Деп заяви, че все пак първата му детска любов е музиката. Историята на групата Hollywood Vampires започва през 2015-а, когато Купър и Деп се срещат на снимките на филма "Мрачни сенки" на Тим Бъртън. Своята творческа подкрепа за дебютния албум дават Пол Макартни, Слаш, Дейв Грол от "Нирвана" и "Фу Файтърс".







Още 18 групи на Hills of Rock



Фестивалът, който ще се проведе на 20, 21 и 22 юли на Гребния канал в Пловдив надмина очакванията и вече включва 55 групи и музиканти - 32 чуждестранни и 23 български. Големите имена в афиша са "Джудас прийст", "Сабатон" и "Айрън мейдън", а досега към тях се присъединиха Фиш, "Култур шок", Madame Mayhem, български и балкански рокаджиии... Новият транш попълнения включва германците Crematory, англичаните Airforce (с българско участие зад микрофона), австрийците Serenity, украинците Jinjer и молдовската петорка Infected Rain. Към тях ще се присъединят българските изпълнители D2, които ще открият фестивала, и ODD Crew. Цените на билетите за Hills of Rock са както следва: тридневен билет - 150 лева, двудневен - 100 лева, само 22-ри юли (с хедлайнери "Айрън мейдън") - 80.







Южнокорейска поп банда



оглави за пръв път класацията по продажба на албуми "Билборд" в САЩ. Този прецедент създаде момчешката банда BTS, чиито членове подстригани а ла ранните "Бийтълс", но пеят и танцуват в стил "k-pop". Ако се вярва на един анализатор, BTS е най-обсъжданият феномен в Туитър през 2017 г. с два пъти повече споменавания в социалната мрежа от президента на САЩ Доналд Тръмп и канадската поп звезда Джъстин Бийбър, взети заедно. Новият им албум се нарича Love Yourself: Tear и е предимно на корейски. Това го прави първият запис на различен от английския език, оглавил класацията на "Билборд" от 12 години насам - предишният беше Ancora на квартета "Ил диво" (на италиански).