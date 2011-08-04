ТОТО ЧИСЛА И ПЕЧАЛБИ, ТИРАЖ №42 ТОТО 2



"6 от 49"

Числа: 5, 13, 20, 37, 39, 46. Печалби: 6 - няма, 5 - 9 по 2594.10 лв., 4 - 409 по 57.10 лв., 3 - 7983 по 4.10 лв. ДЖАКПОТ: 4 133 627.51 лв.



"6 от 42"

Числа: 7, 11, 15, 25, 38, 39. Печалби: 6 - няма, 5 - 8 по 1241.50 лв., 4 - 342 по 29.00 лв., 3 - 5635 по 2.50 лв. ДЖАКПОТ: 748 886.60 лв.



"5 от 35"

I теглене: 10, 21, 22, 28, 32. Печалби: 5 - 4 по 5849.20 лв., 4 - 244 по 83.90 лв., 3 - 7170 по 4.10 лв.; II теглене: 14, 18, 19, 22, 23. Печалби: 5 - 1 по 23 396.80 лв., 4 - 210 по 97.50 лв., 3 - 7391 по 4.00 лв.



"Тото Джокер"

Позиция: 3, 5, 6. Цифра: 5, 0, 1. Печалби: 3 - 11 по 2098.10 лв., 2 - 2448 по 9.40 лв. ДЖАКПОТ: няма.



"Зодиак"

Числа: 7, 13, 20, 24, 45. Зодия: 7. Печалби: 5+1 - няма, 5 - няма, 4+1 - няма, 4 - 5 по 500.00 лв., 3+1 - 19 по 100.00 лв., 3 - 275 по 10.00 лв., 2+1 - 308 по 5.00 лв., 1+1 - 1429 по 1.50 лв., 2 - 3151 по 0.80 лв., 0+1 - 1990 по 1.00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000.00 лв.



"Рожден ден"

Година: 93; Месец: 09; Дата: 20; Ден: 5. Печалби: група 1 - няма, група 2 - няма, група 3 - няма, група 4 - 2 по 116.50 лв., група 5 - няма, група 6 - 8 по 23.30 лв., група 7 - 19 по 12.30 лв., група 8 - 25 по 7.50 лв., група 9 - 48 по 5.80 лв., група 10 - 91 по 3.60 лв., група 11 - 122 по 3.10 лв., група 12 - 228 по 2.00 лв., група 13 - 455 по 2.20 лв., група 14 - 1303 по 1.20 лв., група 15 - 2366 по 1.10 лв. ДЖАКПОТ: 9949.44 лв.



ТОТО 1

"13 срещи"

Знаци: Х, 1, Х, 1, 2, 1, Х, 1, 1, 1, 1, 2, 2. Печалби: 13 - няма, 12 - 5 по 115.70 лв., 11 - 38 по 19.00 лв., 10 - 250 по 4.10 лв. ДЖАКПОТ: 2261.02 лв.



"12 тип 1Х2"

Знаци: 1, 1, 1, 2, 1, 1, Х, Х, Х, 1, 1, 1. Печалби: 12 - няма, 11 - 3 по 39.70 лв. ДЖАКПОТ: 212.23 лв.



"10 от 10"

Знаци: 1, Х, Х, Х, 1, 1, 1, 1, 2, Х. Печалби: 10 - няма. ДЖАКПОТ: 883.55 лв.





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