Иванчева ще обжалва отстраняването си от кметския пост Десислава Иванчева ще обжалва пред Апелативния специализиран наказателен съд отстраняването си от кметския пост на район "Младост". Това се разбра от обясненията на нейния адвокат Марин Марковски пред Bulgaria ON AIR.



"В цялата ситуация няма никаква драма и нищо нередно, неправилно или опасно, което да е извършила Десислава Иванчева. Съгласно закона тя не е отстранена от длъжността кмет, може да извършва действия, свързани с нейната работа", посочи адвокатът. Той поясни, че задържането й в ареста пречи на изпълнението на служебните ? задължения и затова Иванчева си е взела отпуск.



Спецсъдът отстрани от длъжност кмета на столичния район "Младост", след като стана ясно, че и в ареста Иванчева продължава да подписва заповеди и да ги предава по време на свиждане, за да стигнат до администрацията. Именно по тази процедура тя уволни на 21 май един от своите заместници - Румен Русев, който е и свидетел по делото срещу нея. Заповедта била занесена в общината от майката на Иванчева.



Съдът прие, че не може обвиняем по едно дело да има възможност да уволнява свидетел по това дело, и отстрани Иванчева.



"На практика тя е подписала някакви документи, заповед за отстраняване и назначаване, но това е направено единствено с цел да помогне общината в "Младост" да не остане без кмет. Няма нищо тайнствено в това, прокуратурата прави театър", допълни още адвокат Марин Марковски.



Той заяви, че Иванчева не е дисциплинарно отстранена от предвидения по закона ред, следователно не е нарушила никакви правила.



Иванчева, заместничката ? Биляна Петрова и помагачът им Петко Дюлгеров са в ареста по обвинение, че са взели подкуп в особено големи размери.



Инвеститорът Александър Ваклин обвини кметицата, че му е поискала 500 000 евро, 70 000 от които бяха открити у нея и у Дюлгеров. Подкупът трябвало да накара Иванчева да придвижи разрешителното на бизнесмена за строеж.



Иванчева отрича обвиненията. Тя е категорична, че не е знаела за парите, открити в колата ?, както и че не е разговаряла с Ваклин извън общината, а при разговорите им обсъждали проект за детска площадка, припомня Bulgaria ON AIR.

